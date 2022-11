El pasado 14 de noviembre, Susanna Griso fue noticia por abandonar precipitadamente Espejo Público. El programa arrancó como de costumbre en Antena 3 a las 8.55 horas, con Griso al frente. Sin embargo, el programa no terminó con ella, sino que fue Lorena García, su sustituta habitual, quien acabó presentando debido a la ausencia de la catalana.

Pasadas las 10 horas, Espejo Público se fue a publicidad y, al volver, la silla de la presentadora la ocupaba otra persona. Tras la pausa, era Lorena García quien estaba al frente del formato y continuó el programa sin ninguna explicación.

La ausencia de Susanna Griso, en aquel momento, fue por motivos personales. En pleno directo, la catalana recibió una triste noticia que la hizo tener que marcharse de plató: había fallecido su tía.

Este lunes, Griso volvió a abandonar el programa en directo justo cuando daba paso a una de las pausas. La periodista, eso sí, esta vez quiso revelar los motivos de su ausencia para evitar controversias.

"Aprovecho para decir que me voy a hacer una entrevista muy importante", señalaba. "Cuando me voy de plató sin decir nada, a veces por cuestiones personales, no lo cuento, se genera mucha controversia y mucha llamada y tal", reconocía la presentadora, visiblemente molesta.

En esta ocasión, el motivo de la ausencia es porque tenía que irse a "una entrevista muy importante" que se verá este martes en el programa matinal de Antena 3.