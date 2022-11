Telecinco emitió este lunes 21 de noviembre una nueva entrega de El debate de las tentaciones. En ella, Javi Redondo, uno de los grandes protagonistas de esta edición del reality grabado en República Dominicana, tuvo la oportunidad de responder a algunas preguntas de los colaboradores del formato y a explicarse sobre sus actitudes más polémicas.

Una de ellas fue su huida a través de la playa, que confirmó la dependencia que tenía Redondo de su novia Claudia, algo que además ella ha considerado siempre uno de los grandes problemas de la relación. Además, su impulsividad provocó que fuese sancionado por Sandra Barneda, que le echó de la última hoguera sin poder ver vídeos de su novia. Al principio del programa, la presentadora le hizo un breve cuestionario.

Entonces, el protagonista desveló que estaba nervioso y que le estaba afectando la opinión pública. Después, dijo que se consideraba un dependiente emocional, pero que no creía que esto fuese un problema.

Además, dijo que no cambiaría esa dependencia. "Es la primera persona de la que me he enamorado, igual yo no sé querer bien. Yo la puedo entender, pero es que yo soy así, lo siento, pero soy así. No lo hago por joderla a ella, yo fui el primero que le dije que me iba a relacionar pero no me salía. No he sido capaz y no me arrepiento", explicó.

Kiko Matamoros fue el siguiente en hablar, y aprovechó para poner en valor los sentimientos que se intuían del joven, aunque cree que se equivocó al ir al programa.

"Creo que hubiera sido más conveniente ir al psicólogo que a La isla de las tentaciones. Hablas con complejo de culpabilidad, pero de todas las relaciones que he visto en esta edición, de todos los concursantes, tu actitud es la que está más cerca del amor. Has sido más honesto que nadie con tus sentimientos. Te tendrías que sentir fuerte y orgulloso. Has estado a la altura de lo que se espera de un hombre que está enamorado", argumentó.

Después, Javi expuso que sufrió en el pro"Muchas veces pienso que fue mi culpa por no haber disfrutado de la experiencia. Al final mis compañeros dicen esto…Yo quiero así, prefiero querer así que poner los cuernos a mi novia en una piscina", aseveró.