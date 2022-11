Goyo Jiménez sustituye en 'Y ahora, Sonsoles' a Miguel Lago, que ha intervenido desde Los Ángeles: "No hay muchas cadenas donde irte"

El programa Y ahora Sonsoles comenzaba este lunes con el cómico Goyo Jiménez sentado en el puesto del humorista habitual del programa, Miguel Lago. Más tarde, el magazín ha conectado con el colaborador, quien se encontraba en Los Ángeles.

"¡Pero cómo vas vestido, por Dios!", le ha comentado la presentadora al cómico. Y es que Lago llevaba una camiseta de Elton John y unas gafas de sol muy grandes. Sin embargo, lo que más ha destacado es el entorno del colaborador, lleno de minions.

"Todo me recuerda a ti", le ha dicho el cómico a Sonsoles Ónega, refiriéndose al peto del personaje de ficción. Ante la broma, la presentadora ha dicho: "Mira que estás echado, que yo tengo aquí a Goyo Jiménez que me gusta mucho". "Tráeme una gorra de los Dodgers", le ha pedido su sustituto.

"Aquí en Los Ángeles me estaba muriendo de envidia por lo que decía mi querida Mar Flores porque he podido escaparme para vivir la despedida de Elton John. Ayer dio su último concierto", ha contado nostálgico. "Era una celebración del amor", ha relatado. "Yo era el más discreto, porque había gente incluso disfrazada del Pato Donald", ha contado.

"No tengo nada que ver, pero en los rótulos han puesto: 'Quien se fue a Sevilla...'", le ha contado Ónega desde el plató. "No tengo ningún problema, lo entiendo absolutamente y era probable que ocurriese", ha bromeado.

"No te preocupes, enseguida hago un llamamiento a otros programas o incluso a otras cadenas por si me dejas en paro", ha continuado el cómico. No obstante, Sonsoles le ha recordado "que no le quedan muchas cadenas".