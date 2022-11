David Bisbal presenta, emocionado, la gira por sus 20 años en la música: "Nunca antes había realizado en mi carrera un proyecto así"

Dos décadas de éxito dedicadas a una pasión, la música, emocionan. Y, si no, que se lo digan a David Bisbal, quien ha presentado este lunes la gira que realizará para celebrar sus 20 años en la música. A partir del próximo año comenzará una nueva etapa profesional para el cantante, que ha admitido, emocionado, sentirse muy agradecido por lo conseguido en este tiempo desde que se diera a conocer en Operación Triunfo.

"El Teatro Albéniz será mi casa durante veinte noches. Nunca antes había realizado en mi carrera un proyecto así y es algo que me emociona", ha reconocido el artista almeriense ante los medios de comunicación.

Bisbal ofrecerá 20 conciertos para celebrar sus dos décadas en la música en un circuito que comenzará el 6 de marzo de 2023. Cada martes, miércoles, viernes y sábado actuará hasta completar el número de actuaciones.

El primer concierto con motivo de esta celebración tuvo lugar en el Power Horse Stadium de Almería, su tierra natal, donde actuó ante los ojos de 20.000 personas. Allí cantó sus mejores éxitos y se reencontró en el escenario con Rosa López, con quien interpretó Vivir lo nuestro, tema que cantaron juntos en el concurso en OT, concurso que los llevó a la fama.

"Es un reto, es un vigésimo aniversario que, primero, se celebró en mi tierra y será un sueño", recordaba el músico en la rueda de prensa, donde no ha podido contener la emoción: "Como sabéis, había una persona que me cuidaba en esos momentos, antes de arrancar todos mis conciertos y de alguna manera estaba ahí... Todavía me cuesta mucho trabajo". El artista se refería a su gran amigo Eduardo Mena.

Bisbal también ha recordado a través de sus redes sociales la preventa para los conciertos en el teatro Albéniz: "Muy atentos a mañana, que comienza la preventa para los conciertos. Van a ser 20 noches inolvidables. Una por cada año de carrera".