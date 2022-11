Ayra, la bebé prematura de tres semanas de vida que pasó por la UCI y contrajo el virus que satura a los hospitales estadounidenses

Ayra se convirtió en una luchadora desde el día que llegó al mundo. Nació a las 36 semanas y tuvo que pasar su primer día de vida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales porque tenía líquido en los pulmones. La bebé superó ese problema, pero ahora padece la enfermedad respiratoria que satura los hospitales estadounidenses: el virus sincitial respiratorio (RSV, por sus siglas en inglés), una de las principales causas de neumonía o bronquiolitis, según ha informado la cadena CNN.

A pesar de que esta enfermedad no suele suponer un grave riesgo, cuando se junta con la gripe, la covid o alguna otra afección respiratoria la situación puede complicarse. De hecho, las hospitalizaciones en Estados Unidos han incrementado a nivel nacional. Por su parte, los hospitales pediátricos ya comienzan a sentir la presión porque tres cuartas partes de sus camas han estado ocupadas en los últimos meses.

El nivel de oxígeno de Ayra llegó al 55% y sus padres empezaron a desesperarse cada vez más al ver que su pequeña niña no respondía. "Fue una pesadilla", le dijo la madre de la recién nacida a CNN. Las camas de la Sala de Emergencias Pediátricas de Towson, en el estado de Maryland estaban todas ocupadas. A pesar de eso, los médicos sabían que tenían que actuar rápido; tenían el tiempo en su contra.

Según explicaron sus pediatras, Ayra respiraba de manera acelerada. Su nariz estaba muy congestionaba y la mucosidad le llegaba hasta los pulmones. "Su prematuridad incrementó el riesgo de cómo su cuerpo reaccionaría al RSV", explicó la doctora Theresa Nguyen.

Sus padres relataron que todo comenzó cuando Ayra comenzó a presentar síntomas. La llevaron al médico y les dijeron que tenía una infección viral. Sin embargo, tres días después volvieron a llevarla porque tenía mucha tos y porque casi no podían escucharla cuando lloraba. A los dos días los doctores le dijeron que necesitaban intubarla. Sus padres decidieron hacerlo y de inmediato sus niveles de oxígeno en sangre volvieron a ser normales. Sin embargo, los problemas siguieron.

En el centro donde se encontraba Ayra no se puede mantener a ningún infante intubado con respirador por mucho tiempo, porque este no cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y desde el mes de septiembre no había camas libres en ninguna UCI pediátrica del estado de Maryland. Desde el hospital contactaron con centros sanitarios en otros estados y una hora después una cama se desocupó en Washington DC.

La trasladaron en ambulancia y tres días después el milagro ocurrió: la mucosidad en sus pulmones comenzó a cesar y cada vez dependía menos del respirador. Poco después dejó de tener fiebre, ya no necesitó más el respirador y pudieron volver a casa. La familia ahora se mantendrá aislada hasta que la niña cumpla al menos dos meses.