Vecinos de Vallecas denuncian las "falsedades" del Ayuntamiento sobre el adiós a su scalextric

Los vecinos de Puente de Vallecas y Retiro recelan de las declaraciones de la delegada de Obras, primero, y del alcalde de Madrid, después, sobre la "inviabilidad" de desmontar el paso elevado que históricamente ha separado el distrito del resto de la ciudad, siendo también una fuente de contaminación y ruido: el scalextric de Vallecas. Por eso, este lunes han emitido un comunicado conjunto con la Fravm, donde tildan de "falsedades" los "estudios técnicos" en los que se basan desde el Ayuntamiento para descartar la operación y exigen que se cumpla del acuerdo del Pleno de Cibeles de 2021.

En la mañana de este lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aducía la existencia de estudios que desaconsejan el derribo del puente de la M-30, negando que se deba a "una decisión política". "Los estudios determinan la inviabilidad para desmontar porque no hay alternativa", manifestaba en un acto en la Puerta del Sol , donde le acompañaba la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, quien, por otro parte, ya había defendido en una entrevista con Europa Press que "no compensa para nada" su desmontaje porque "no se ganaría espacio para el ciudadano" y el desembolso "con dinero de todos" de casi 100 millones de euros sería "importante".

No obstante, los vecinos reprochan que dichos estudios se circunscriben a "un estudio del año 2004 realizado por el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Galardón" que el actual delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado ante la Mesa de Seguimiento del proyecto de desmantelamiento de la infraestructura. "No han realizado ningún proyecto de movilidad alternativo al elaborado hace casi dos décadas", denuncian antes de pedir que el alcalde y la delegada de Obras rectifiquen, así como que se convoque "inmediatamente" la mesa de seguimiento "con el fin de que el delegado de Movilidad se comprometa en un plazo real a presentar un estudio de movilidad que haga posible el proyecto de acuerdo a las condiciones establecidas en el pleno".

En marzo de 2021, todos los grupos políticos de Cibeles se pusieron de acuerdo, a propuesta de Más Madrid, para decir adiós al scalextric, que además de los problemas derivados de los 170.000 coches que pasan a diario por esta zona, no hace más que ahondar en las diferencias entre el supuesto barrio rico, Retiro, y el barrio pobre, Puente de Vallecas.

Desde el área municipal de Movilidad, en cambio, siempre han alegado que el proyecto de 2006 suponía soterrar el Puente de Vallecas, pero mantener en superficie tres carriles en cada sentido, "por tanto, no quedaba espacio para uso y disfrute de los vecinos". A su juicio, además de no recuperar ningún metro cuadrado para los vecinos, tampoco modificaría la congestión que se produce en ese punto, puesto que ese diseño inicial no evitaría a día de hoy la circulación de un gran volumen de vehículos en superficie, siendo el principal acceso de la M-30 a los distritos de Retiro [120.000 habitantes] y Puente de Vallecas [240.000 habitantes].

Horas después de las palabras de Almeida, la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, se ha comprometido a que su “primera medida” si es elegida alcaldesa en mayo de 2023 sea poner en marcha la demolición del gigantesco armazón. “Al alcalde no le compensa Vallecas pero a mí sí. Para el PP Vallecas no es una prioridad, para Más Madrid es una de las principales y por eso la primera medida que pongamos en marcha al llegar al Gobierno municipal será la demolición del scalextric de Vallecas, para mejorar la vida de esos miles de vallecanos que llevan décadas viviendo encima de una autopista urbana”, ha asegurado en una nota.