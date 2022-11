Lydia Lozano recibe una visita desde otro país y acaba abandonando el plató de 'Sálvame': "No voy a hablar del tema"

Sálvame aprovechaba este lunes su encendido de luces navideño para encerrar durante la mayor parte de su emisión a Lydia Lozano en una cabina situada en el pasillo. Y es que Terelu Campos y Adela González le han anunciado que le esperaba una visita en la sala VIP de una persona con la que tenía que ajustar unas cuentas pendientes antes de salir de España.

Tras la visita de Al Bano al Deluxe con la ausencia de la colaboradora en plató, todo apuntaba a que era el cantante italiano quien se habría pasado por la tertulia de Telecinco. No obstante, el programa la ha mantenido más de dos horas en espera antes de encontrarse finalmente con la persona con la que tendría un problema que solucionar.

"He recibido mensajes de que me mantenga firme, y si quiere hablar conmigo, que no salga huyendo", ha explicado de camino a la sala sobre las recomendaciones de sus seres queridos si se encontraba con Al Bano. Sin embargo, se trataba de Kiko Matamoros. "¡Qué alivio!", expresaba la colaboradora.

Y es que Kiko Matamoros fue el único compañero que, ante el ataque de ansiedad que sufrió Lozano el viernes al recibir la noticia de la visita del italiano, expresó que le parecía injusto por el sufrimiento de Al Bano. Por ello, le ha pedido explicaciones: "El viernes por la noche dices que no vas a ir al programa porque yo digo que quieres protagonismo, y no irías por no darme la razón a mí".

"Y el sábado dices que no vas a ir por tu madre. Entiende que resulte poco creíble", ha continuado. "Yo le doy la mano a uno de la cúpula y le digo que vengo", ha confesado. Sin embargo, tras "el parraque" de su madre, la colaboradora decidió no ir al Deluxe y no encontrarse con Al Bano. Matamoros ha rememorado el conflicto de Lozano con el cantante, poniendo el foco en el dolor de un padre.

"Tú no eres la misma persona que cuando te vetó", le recordaba el colaborador. Tras una conversación con Terelu moderando, han vuelto a plató. Como es habitual, los colaboradores no han llegado a un acuerdo. "Yo no voy a hablar del tema. No os entra en la cabeza", ha repetido Lozano.

"Que no hable la productora y la cadena es lo mejor que te podía pasar, y lo sabes", le señalaba Matamoros. Acto seguido, ha ido a pedir permiso para contar la fuente de Lozano sobre la hija de Al Bano, y Lozano decidía salir del plató: "Yo me piro". La colaboradora se ha quejado de las críticas de sus compañeros sobre su propia salud mental: "Para mí es participar en algo que no quiero".

Lydia Lozano sale de 'Sálvame'. Mediaset

Acto seguido, ha salido de las instalaciones, y ha conseguido despistar a los cámaras y a las presentadoras pasando por el plató de El programa de Ana Rosa. "¡Ahí no puedes entrar!", le ha gritado González. Después de buscarla hasta en los baños, no la han encontrado por ningún lado.