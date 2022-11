El pasado domingo 20 de noviembre se cumplieron 47 años del fallecimiento del dictador Francisco Franco. Por ello, varios grupos de personas se lanzaron a las calles de la capital para conmemorar el suceso.

Este lunes, En boca de todos ha mostrado las imágenes en las que se puede ver cómo estos grupos coreaban el Cara al sol y, además, exhibieron decenas de banderas preconstitucionales. Los manifestantes tampoco dudaron en acudir a la misa celebrada por la muerte del dictador, a la que también asistió Jaime Martínez-Bordiú.

Tal y como ha recalcado Diego Losada, "esto, según la Ley de Memoria Democrática está prohibido". La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha hablado de enaltecimiento del fascismo y, por tanto, ha exigido el cumplimiento de la ley. Por su parte, Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, esto no es más que una "cortina de humo" del Gobierno para desviar la atención.

El matinal de Cuatro ha contactado en directo con Mónica García, portavoz de Más Madrid, quien, tras criticar la valoración de Bendodo, ha recalcado: "Estamos hablando de una manifestación que es intolerable, pero de cuatro gatos trasnochados que, seguramente, sigan viendo el NO-DO en blanco y negro. La sociedad española va muchísimo más allá y ha superado, de alguna manera, toda esta carcundia".

"Yo creo que cualquiera que se considere demócrata puede condenar estos cánticos, estas odas fascistas y estas exaltaciones que son irreproducibles en cualquier gobierno de cualquier país europeo", ha agregado la portavoz que, además, ha apuntado que la delegación del Gobierno en Madrid, que autorizó esta manifestación, debería, "como mínimo, dar explicaciones": "Pensar que una manifestación fascista no va a hacer exaltaciones fascistas que se salten la ley... Qué menos que dar alguna explicación de por qué se consienten".

"Independientemente, la Fiscalía está investigando y se estarán recogiendo datos para ver si se adecúa o no a la ley. Que obviamente no, pero más allá de que se cumpla la ley de memoria democrática, insisto en que creo que no hay demócrata que se precie en este país que pueda ver estas imágenes y no sienta un escalofrío al saber que esto está ocurriendo en el siglo XXI en la Comunidad de Madrid", ha sentenciado Mónica García.