Tras su ruptura con Íñigo Onieva, Tamara Falcó ha celebrado un cumpleaños muy diferente al del año pasado. En esta ocasión, la marquesa de Griñón ha optado por un país exótico donde ha estado rodeada de su familia.

A través de las redes sociales, Falcó compartió las numerosas felicitaciones de sus amigos, aunque ni Julio Iglesias Jr. ni Ana Boyer han publicado nada referente al cumpleaños en sus perfiles.

Desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, los colaboradores han coincidido en que "no es lo mismo un 40 cumpleaños que el 41". "Además, en la fiesta del año pasado había un sponsor y formaba parte de un programa para una plataforma", ha destacado Beatriz Cortázar.

Cortázar, además, ha señalado: "Tamara se ha ido, y hasta el miércoles no regresa, con su madre, su hermana Ana, no sé si Julio José se ha apuntado, creo que no. Se han ido a un país asiático muy exótico para celebrar, en familia, su cumpleaños".

Por su parte, Paloma García Pelayo ha alabado la celebración de los cumpleaños, aunque Alessandro Lecquio ha destacado: "Los redondos, vale, pero los demás los celebras en la intimidad o ni eso". Ante esto, Ana Rosa Quintana ha tomado la palabra: "Hay que celebrar todos los cumpleaños. Y los santos y los santos de los vecinos. Hay que celebrar la vida".