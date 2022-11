El PSOE dice que ley del 'solo sí es sí' es "de todo el Gobierno" y enfría su modificación hasta que la Justicia se pronuncie

"Las leyes que se aprueban en Consejo de Ministros son de todo el Gobierno. Más esta ley". Con esta frase, el PSOE ha realizado una encendida defensa de la ley del 'solo sí es sí', en la que varios jueces se han amparado para rebajar penas a condenados por abuso sexual. Lo ha hecho recordando su implicación en el proceso -el Ministerio de Justicia, comandado por los socialistas, fue coproponente del articulado-, en lo que supone también la reiteración de su apoyo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, principal señalada tras la polémica. La única línea de separación entre ambos son las furibundas críticas que la titular de Igualdad realizó al mundo de la judicatura, por el que el PSOE dice tener el "máximo respeto".

Ha sido la portavoz de los socialistas, Pilar Alegría, quien ha recordado que los textos que se aprueban en la reunión semanal del Gobierno son leyes "de todo" el Ejecutivo, señalando que "más" en lo referido a la ley del 'solo sí es sí', que "busca la protección de las mujeres y los niños". Estas declaraciones suponen un pequeño cambio en el argumentario de los socialistas respecto a la polémica sobre la rebaja de penas, pues la semana pasada el grupo mayoritario de la coalición parecía ponerse de perfil.

Lo que no ha cambiado es la defensa del texto, puesto que para Alegría lo “importante” es “el objeto y el objetivo” de la ley, que contempla “la protección integral de las víctimas” de violencia sexual y machista. Eso sí, la ministra de Educación ha enfriado la posible modificación de la misma tras conocer “la interpretación” del texto legal por parte de varios magistrados que han beneficiado a condenados por abuso sexual y ha señalado que “ahora lo prudente es esperar”. "Esta ley ha sido debatida durante más de dos años y pasó por todos los órganos preceptivos", ha insistido.

Eso sí, la portavoz no ha querido pronunciarse sobre "futuribles" al ser preguntada sobre si el PSOE sería partidario de hacer modificaciones en la ley en el caso en el que el Tribunal Supremo unifique doctrina a favor del resto de condenados. "No nos precipitemos", ha lanzado. Este aspecto es espinoso para los socialistas, ya que desde Unidas Podemos se han enrocado en su posición y defienden no tocar la ley.

Eso sí, ya son varias las voces de cargos socialistas que solicitan hacerlo para que no se produzca una sangría de casos de rebajas de penas. No solo lo ha hecho el siempre crítico Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, sino también otros barones más afines al presidente Pedro Sánchez como Juan Lobato (PSOE-M) o Adrián Barbón, presidente de Asturias. De hecho, la propia Alegría abogó la semana pasada por cambiar la ley: "Creo que ha llegado el momento de estudiar y valorar de manera sosegada y desde el punto de vista jurídico las posibles modificaciones que haya que hacer para responder claramente al objetivo, que es el cuidado y protección de las víctimas", dijo el miércoles.

En lo que sí ha querido marcar distancias Alegría respecto a Montero ha sido en lo referido a sus ataques al mundo judicial, que una semana después también han sido rebajados por el propio Ministerio de Igualdad. Tal y como hiciera el pasado jueves la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la ministra de Educación ha señalado el "absoluto respeto" que el PSOE profesa hacia la "separación de poderes" y a la "autonomía" del Supremo, que prevé pronunciarse en semanas.