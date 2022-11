El PP recorrerá España para denunciar los "ataques" de Sánchez al Código Penal y evita aclarar si convocará manifestaciones

El Partido Popular arranca la semana con nuevas ofensivas contra las últimas reformas del Código Penal: tanto la supresión de la sedición, como la posible rebaja de la malversación y la ley del 'solo sí es sí', que ha permitido excarcelaciones y rebajas de condenas a agresores sexuales y violadores. "Estamos asistiendo a ataques a la Justicia, al Código Penal, a libertad de prensa, a la Constitución... y lo está haciendo el propio Gobierno de España", ha denunciado el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

Así, a los actos que ya inició Génova la semana pasada en las autonomías del PSOE para pedir a los barones críticos con Sánchez que no cedan con la sedición, se suman ahora una serie de mítines en varias comunidades autónomas en las que el PP también quiere sumar la "indignación" por los efectos adversos de la ley impulsada por la ministra Irene Montero. "Esto nunca lo hubiera hecho un Gobierno del Partido Popular, pero si hubiera hecho algo parecido ahora mismo, no cabría un manifestante más en la calle", ha apuntado Bendodo, quien, no obstante, ha evitado aclarar si se plantean convocar manifestaciones.

Por el momento, el PP apuesta por el formato mitin en varias comunidades de España. El próximo jueves 24 de noviembre, Feijóo viajará a Badajoz y el sábado 26 estará en Madrid. También participará en otros territorios gobernados por los socialistas como Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana. A excepción de Madrid, Génova ha escogido las mismas comunidades de la semana pasada, cuando altos cargos populares acudieron a Toledo, Zaragoza, Cuenca y Valencia para pedir a los barones críticos con Sánchez que no cedan con la sedición.

Por otro lado, el dirigente popular ha anunciado que el PP registrará a lo largo de este lunes una proposición de ley contra la ley del 'solo sí es sí' con el objetivo de "que aquellos que cometan un delito sexual cumplan cuanto menos las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre".

El coordinador general ha vuelto a apelar "al voto en conciencia de los diputados del PSOE auténtico" para que "aprovechen esta semana las dos oportunidades de oro para desmarcarse del sanchismo". Y es que este miércoles se vota en el Senado la moción del PP contra la Ley del 'solo sí es sí', y el jueves se debate en el Congreso otra iniciativa para derogar el delito de sedición y el posible abaratamiento de la malversación.

"Si hace falta que se ponga una urna detrás de una cortina para que los diputados socialistas se armen de valor y frenen de una vez por todas a un presidente que ha perdido la moral para permanecer unos meses más en La Moncloa", ha señalado Bendodo.