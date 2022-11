La celebración del Mundial en Catar ha supuesto el rechazo de muchos artistas a participar en la ceremonia de inauguración que tuvo lugar el domingo 20 de noviembre. Así, el evento contó con el actor Morgan Freeman como padrino, quien ha sido duramente criticado por los usuarios en las redes sociales.

Este lunes, Espejo Público ha contactado con César, regente de un bar de Valencia que se ha negado a emitir los partidos del Mundial de Catar por considerar que se trata de un país en el que no se respetan los derechos humanos.

Incluso, César ha colocado un cartel en la puerta del local en el que informa: "Debido a que no aprobamos la celebración de un Mundial de fútbol en un país en el que no se respetan los derechos fundamentales, no retransmitiremos ningún partido, incluidos los de la Selección Española. Lamentamos las molestias, pero nuestra moral no nos lo permite".

Durante su intervención en el matinal de Antena 3, César ha apuntado que Catar es un país en el que "la mujer es totalmente dependiente del hombre". Asimismo, ha agregado que su clientela es fiel y la mayoría de los clientes están de acuerdo con la decisión que ha tomado.

Sin embargo, desde el plató, los colaboradores han preguntado a César si también actuó de la misma manera cuando el Mundial de fútbol se celebró en Rusia, a lo que el hostelero ha respondido: "Rusia no es lo mismo que Catar. Rusia tiene un problema de derechos, pero no tan grave".