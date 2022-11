CSIF denuncia el "colapso" nacional de las Urgencias y la Atención Primaria, donde faltan 29.500 médicos: "No podemos seguir así"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este lunes la "grave situación de emergencia nacional" que atraviesa en la actualidad la sanidad pública. "Hay un colapso en la Atención Primaria y en los servicios de Urgencias", ha constatado el presidente del sector de Sanidad, Fernando Hontangas, que ha cifrado en 29.500 profesionales el déficit de médicos en centros de salud y consultorios, para alcanzar los niveles europeos, y en 130.000 el de enfermeros. "No podemos seguir así", ha sentenciado el representante sindical, que ha urgido al Ministerio de Sanidad a reunirse con ellos y a impulsar un Pacto de Estado.

El colapso de la Atención Primaria, la saturación de las Urgencias, el incremento "desmedido" de las listas de espera y el déficit generalizado de profesionales, unido a la falta de planificación y de sustituciones, son para CSIF los principales problemas del Sistema Nacional de Salud que afectan a todo el territorio. "Esta situación es un mal endémico que afecta a todas las comunidades autónomas", ha afirmado Hontangas.

Según el sindicato, en regiones como Madrid y Cataluña la demora para una primera consulta en Atención Primaria llega a los quince días, algo "escandaloso" para Hontangas, que ha denunciado que "esto provoca una inaccesibilidad al sistema sanitario". La saturación de la Atención Primaria hace que los ciudadanos se dirijan a las Urgencias hospitalarias, donde, según denuncia el representante sindical, "se están atendiendo cosas que no son urgentes, pero hay que atenderlas". "El ciudadano no puede estar quince días con un dolor en la rodilla, pero es que no puede estar ni una hora con un dolor en el pecho... Se puede escapar un ictus, un infarto... patologías verdaderamente urgentes", lamenta.

Las listas de espera evidencian la falta de personal. En España hay 165.000 médicos y 213.000 enfermeros, de los cuales 43.000 y 41.000 respectivamente trabajan en atención primaria, según datos del Ministerio de Sanidad. CSIF, que reclama un plan estratégico a diez años para equiparar el Sistema Nacional de Salud a la media europea, estima que estas cifras deberían reforzarse con 29.500 médicos de Atención Primaria y 130.000 enfermeros, así como 1.250 matronas, 1.100 pediatras, 44.000 auxiliares de enfermería y otros 176.000 profesionales más entre psicólogos clínicos, fisioterapeutas y trabajadores sociales.

Ante esta situación y de acuerdo a los datos de la Seguridad Social, Hontangas ha reprochado a las comunidades autónomas que hayan prescindido de 51.327 empleos a lo largo de los meses de septiembre y octubre, en plena campaña de vacunación de la gripe y ante la llegada del mal tiempo, que trae consigo un incremento de patologías respiratorias y un consecuente aumento de la presión asistencial.

"Si han despedido a 51.000 profesionales, hay gente para contratar. No se puede decir que no hay profesionales cuando ha habido despidos y hay paro. Les pedimos que no despidan a los contratos covid", ha expresado el representante sindical sobre el argumento esgrimido en las últimas semanas por parte de algunos responsables públicos, al mismo tiempo que ha reconocido la dispar situación por especialidades. Además, desde el sindicato recuerdan que la precariedad y la eventualidad laboral obliga a muchos profesionales formados en España a abandonar el país en busca de unas condiciones laborales dignas.

"Nos hemos planteado una huelga"

Asimismo, CSIF denuncia también una financiación insuficiente del gasto sanitario y alega que España invierte 2.027 euros por persona, por debajo de la media europea de 2.746 euros. En concreto, Hontangas ha reclamado más inversión en Atención Primaria. Los Presupuestos Generales de 2023 prevén 176 millones de euros para el Plan de Acción de Atención Primaria, muy lejos de la cifra de 4.000 millones de euros que el sector considera necesaria para subsanar el déficit de personal y para equiparar los recursos humanos de todas las categorías profesionales a la media de la Unión Europea.

Por todo ello, además de un plan de empleo con 289.000 nuevas plazas entre 2023 y 2031, CSIF reclama una reunión "urgente" con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para pedirle que impulse un Pacto de Estado. Ante la demora de más de un año en esta cita, el sindicato ha solicitado un encuentro con la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. "Dependiendo del resultado de esa hipotética reunión que nos deben dar, CSIF se planteará una huelga o acciones tan contundentes como ella", ha asegurado Hontangas.

De este modo, aunque no lo descartan totalmente, por el momento el sindicato no considera oportuna una huelga nacional en Sanidad. "Nos hemos planteado una huelga general en todo el territorio nacional, pero estamos en una situación de campaña de vacunación contra la covid-19 y contra la gripe y está aumentando el virus respiratorio sincitial, que está provocando bronquiolitis en niños. Es difícil plantear una huelga en la situación en la que están los ciudadanos", ha explicado el presidente.

Lo que sí se plantean es buscar el amparo del Defensor del Pueblo, dada la merma del derecho fundamental a la protección de la salud por la dejación de responsabilidades tanto de las comunidades autónomas como del Gobierno central. "Nuestro Ministerio, en los últimos 20 años, ha hecho una dejación de funciones que nos ha llevado a esta situación. Le pedimos que lidere un Pacto de Estado ante la situación de emergencia nacional que se está dando", ha sentenciado Hontangas.