Los participantes de Celebrity Game Over ya sabían a lo que se arriesgaban al entrar al reality de Mtmad, pues el programa consiste en que se enfrenten a las habilidades de un hacker para ver si lo que publican en redes es cierto o falso. Y parece que Diego, de La isla de las tentaciones, es uno de los que ha visto algunos de sus secretos al descubierto.

El ex de Lola Mencía, que también concursa en el formato y ha sido la ganadora, ha tenido que contar sus conversaciones con Marta Riesco, la famosa reportera de Mediaset y novia de Antonio David. Según contó, el pasado año estuvo quedando con ella en la época en la que la periodista acaparaba titulares y focos.

"Queríamos quedar para pasar un rato juntos tomando algo y, obviamente, si íbamos por pleno Madrid los dos juntos iba a ser una locura. Por eso ella entraba primero y ya me llamaba y me decía que entrase yo", aseguró en el reality de Mtmad.

"Quedabais a escondidas, ¿por qué no surgió nada? Si en el fondo queríais quedar para enrollaros", le preguntó asombrada Amor Romeira, otra de las participantes.

"A mí ella me parece una chica muy guapa y me cae muy bien, me parece interesante", alabó. "No ha surgido porque yo justo, en verano de 2021, tenía mi verano loco, por así decirlo. Pero bueno, en las circunstancias que había quedado con ella... Ella tiene novio". "Ella estaba con Antonio David", aclaró la exconcursante de GH.