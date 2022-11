La dueña de 'Don Super Pollo' resuelve las dudas sobre 'Pesadilla en la cocina' seis años después de la visita de Alberto Chicote

Desde que comenzó la emisión de Pesadilla en la cocina, muchos seguidores del programa se han preguntado si lo que ocurre es real o es todo un guion, además de plantearse otras muchas dudas sobre su funcionamiento. Ahora esas cuestiones ya se han resuelto gracias a Helena, la dueña de uno de los restaurantes que ha visitado Chicote.

Seis años después de la visita del chef a Don Super Pollo, en Mataró, su dueña ha hablado sobre los entresijos del programa que se grabó en su restaurante, que estaba especializado en carnes y pollos a la brasa.

La propietaria ha desvelado en TikTok cómo fue su experiencia, en la que tuvieron gran importancia los conflictos familiares y entre los trabajadores, así como los fallos profesionales de Julián, el jefe de cocina.

"Tú le das al programa las llaves y montan todo lo que son las cámaras. Estuvimos cuatro días, 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Incluso hubo días que más", ha comenzado asegurando Helena tras reconocer a sus seguidores que salió en el programa de Chicote.

Sobre el chef, la propietaria de Don Super Pollo ha aclarado que no es "ni muy simpático, ni antipático. Normal. Lo que pasa es que él solo sale en escenas, cuando lo estamos grabando estaba fuera con su equipo. Nosotros estábamos siempre con guionistas y directores".

Otra pregunta que le han repetido durante estos años es si el programa está guionizado y ella asegura que no. "Lo que sí que es cierto es que ellos llevan una estructura, porque es un programa que está editado. Por ejemplo, hay una escena en la que me llaman. Cuando voy, no me dejan entrar hasta que ha pasado una hora, porque están grabando. Ellos marcan los tiempos".

Helena ha reconocido que al tener dos bebés recién nacidos por entonces, ella no podía estar en el restaurante, lo que tuvo consecuencias: "Al no estar yo, había muchos problemas. El nuestro era el personal, que se llevaban muy mal".

"Cuando el programa viene, te hace el casting y ve lo que pasa, ellos te dicen que a partir de ese momento tú no puedes tocar nada. Lo tienes que dejar todo como esta", ha revelado haciendo un inciso en aquellos clientes que se quejan de que no tienen permitido limpiar durante la grabación.