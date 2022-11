La razón por la que Florentino Fernández rechazó un contrato millonario cuando solo llevaba seis meses en televisión

Florentino Fernández visitó este domingo La Roca, donde habló, entre otras cosas, de sus inicios en el mundo de la televisión. De esta forma, el humorista fue preguntado directamente por Nuria Roca, si es verdad que dijo 'no' a un contrato "de 100 millones de las antiguas pesetas".

El cómico contó que, efectivamente, eso pasó en 1997, cuando llevaba solo "seis meses en la televisión". En ese momento, relató, "me subió un directivo a un despacho y me pidió que me quedara con ellos".

Sin embargo, Florentino le dijo que estaba (comprometido) con Pepe Navarro. "Yo ganaba 380.000 pelas en nómina al mes con Pepe Navarro, que hoy en día serían 2.000 euros, por hacer el gilipollas. Pero tenía 23 años y venía de ser vigilante jurado y ganar 500 euros", recordó Fernández.

Según contó, en aquella reunión comenzaron con una oferta de "6.000 euros al mes". "Y fueron subiendo hasta los 100 millones de pesetas en nueve meses, que serían 600.000 euros, lo que equivaldría a unos 50.000 euros al mes".

Entonces, Florentino desveló cómo se tomó esa millonaria oferta y con quién la consultó. "Me asusté mucho. Me fui a mi casa, a mi pueblo, y se lo comenté a mis padres. Mi padre, conductor de autobuses, al principio se quedó flipando porque él ganaba una mierda, pero me dijo que preguntase qué es lo que iba a hacer".

Así que eso hizo. Preguntó a aquel directivo, y su respuesta no fue del todo convincente, porque le dijo que no sabían a qué programa iba a ir y que ya se vería.

Cuando volvió a consultar con sus progenitores, Florentino recuerda una contundente frase de su madre que acabó por decidirle: "El dinero está muy bien, pero en grandes cantidades es cáncer", le dijo. "Y entendí que eso era que no lo cogiera, así que llegué al señor directivo y lo rechacé".

Además, eso conllevó otra jugosa oferta: "Justo Pepe (Navarro) se debió enterar de que me hicieron la oferta y me hizo otra: me ofreció un millón de pesetas al mes y me dijo que me quedaba con él el año siguiente. Lo firmé sin pensar y me pagó los nueve millones de pesetas con los que me compré un descapotable", confesó.