Al Bano revela en qué ha invertido toda su fortuna: "Me dicen que estoy loco"

Al Bano visitó este fin de semana el Deluxe, donde habló de su vida más allá de su enfrentamiento con Lydia Lozano, que no se presentó a la cita.

El artista, próximo a cumplir los 80 años, desveló que cobra una suculenta pensión por jubilación y bromeó que con ella puede "pagarle el café a todos sus amigos".

Además, desveló en qué se ha gastado toda la fortuna que ha amasado siendo artista. "Todo el dinero que he ganado lo he invertido en crear algo muy especial: en mi resort con caballos, restaurante, hotel… Todo mi dinero está en el sur de Italia. Me dicen que estoy loco y que el dinero se invierte en Milán", contó.

El cantante, que confesó que vive cómodamente y que nunca ha dejado de trabajar, ni siquiera en pandemia, dejó otro titular para el recuerdo: "Con los pobres he sido muy generoso, pero lo tienen que decir ellos".

De su relación con Romina, con la que estuvo casado durante tres décadas, dijo: "Entre Romina y yo nació un amor fuera de serie. Escribía música todos los días solo con mirarla, la he querido como los ingleses han querido a su reina Isabel. Ha sido un gran amor, hemos hecho cosas grandes en la vida y en el escenario. Fue un amor fuera de lo normal, la he querido como a nadie en mi vida".