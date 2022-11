La mareante cifra que Antonio Canales ha ganado tras concursar en 'Supervivientes'

El dinero fue el protagonista de la última edición emitida, este fin de semana, de La gran confusión. ¿La riqueza es sinónimo de felicidad? Para responder a esta pregunta, Javier Sardá contó con los testimonios de Antonio Canales, Raquel Sánchez Silva y Elena Furiase, que contaron su relación con el dinero.

En el caso del bailaor flamenco, contó que nació en el humilde barrio sevillano de Triana, pero, con mucho esfuerzo y talento, consiguió amasar mucho dinero.

Pero un día las cosas se torcieron en su vida y toda la fortuna que había conseguido con tanto sacrificio la dilapidó hasta quedarse casi en nada.

Sin embargo, logró resurgir gracias, en gran parte, a su participación en Supervivientes en el año 2021. El artista respondió sin miramientos a las preguntas directas de Sardá y desveló que, desde que se tiró del helicóptero hasta que terminó, ha ganado 1.180.000 euros, aproximadamente.

Una cifra que sorprendió a todos en plató y que hizo que el propio presentador se llevara las manos a la cabeza.

"Me ofrecieron mucho más que dinero, pero, lo que no sale del corazón, no puede entrar en la boca", desveló Canales. Hay que recordar que el bailaor fue el primer expulsado de la edición y que, después de su participación, colaboró durante meses en Sálvame.