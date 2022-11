La confesión más íntima de Juan del Val sobre Nuria Roca y su reacción: "Ayer me metió los pies en los muslos. ¡Qué horror!"

Este domingo, en La Roca, el programa que presenta cada tarde del fin de semana Nuria Roca en laSexta, salió a la luz un secreto de alcoba del estable matrimonio que forma con Juan del Val.

Sara Ramos quiso saber cómo duerme la valenciana. "Boca abajo, con los brazos pegados al cuerpo, como si fuera un cohete a punto de despegar", contestó la comunicadora.

"¿No te abrazas al fornido cuerpo de tu marido?", reformuló la colaboradora, que en ese momento fue interrumpida por el propio Juan del Val. "Lo hizo ayer por la noche", avanzó.

Entonces, el escritor dio detalles de una de las confesiones más íntimas de la presentadora. "Esto es tal cual. Ayer ya empezó a hacer frío, y me metió los pies en los muslos. ¡Qué horror!", recordó, medio quejándose el escritor, que recibió la réplica de su mujer. "Es que no me había dado tiempo a poner la calefacción del todo".

"Cuidado, que eso te deja estéril. Es malísimo para la calidad del esperma", bromeó Nacho García.

Un comentario al que la presentadora respondió: "Ya da igual", dijo, entre las risas del resto del plató, incluido su marido.