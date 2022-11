Lydia Lozano reaparece entre lágrimas tras no acudir a la entrevista a Al Bano: "A mi madre le dio un parraque"

Este sábado, en el Deluxe, Al Bano se encontró con la silla vacía de Lydia Lozano, que no acudió finalmente al programa tras sufrir una crisis de ansiedad.

"Teníais que habérmelo dicho antes. El dolor que ha causado no tiene perdón. El perdón se lo tiene que dar Dios, no yo", dijo el italiano ante la posibilidad de reencontrarse con Lydia Lozano... aunque esto, finalmente, no ocurrió.

Desde la casa de la colaboradora, Antonio Lleida contó que esta estaba "rota y devastada": "Por la mañana decía que todo estaba bien, pero a las 18.00 horas, una llamada lo cambió todo. El equipo de dirección volvió a hablar con ella y estaba en estado de pánico, en una crisis de ansiedad que le impedía coger un coche y acudir al programa", describió el reportero.

Tras ver las lágrimas de Lydia en un vídeo del viernes pasado, Al Bano se pronunció: "No entiendo lo que dice, pero creo que tiene la lágrima fácil, como si tuviera una fábrica interior, como el mes de marzo en el que llueve todos los días. Ha hecho tanto daño que ya he olvidado todo. Que haga su vida, que tenga su éxito... pero que sea humilde y me olvide como yo me he olvidado de ella. Me parece que es una gran actriz".

Horas después, la veterana periodista ha reaparecido ante las cámaras y lo ha hecho destrozada y para dar su versión. "Quiero dar las gracias a mi familia, porque estaba convencida en ir. No fui al programa porque a mi madre le dio un parraque y me dijo que no me sentara porque me iba a utilizar", ha explicado la colaboradora.

La comunicadora ha asegurado que se encuentra feliz con la decisión que tomó de no sentarse ante Al Bano. "Estoy feliz. Anoche cuando vi el tema y como hablaba de mí… Yo ya me he perdonado a mí misma".

Además, Lydia ha arremetido contra Kiko Matamoros. "El viernes me dijo que me encanta ser protagonista... Anoche me quedé en casa y no gané un duro. Si no me siento, soy una cobarde y si me siento, una protagonista, a ver si se aclara Matamoros"