¿Qué causó la muerte a Bruce Lee? Un sorprendente estudio podría poner fin al misterio

Los detalles que rodean la muerte de Bruce Lee continúan, décadas después, siendo un misterio y fuente de polémica que podrían tener los días contados gracias a una nueva investigación. La hipótesis que planeta este estudio supone una revelación sobre la muerte del actor, que resulta irónica viniendo de la persona que popularizó la filosófica frase "Be water, my friend".

En dicho artículo, publicado en Clinical Kidney Journal, los autores exponen una secuencia de los hechos documentados que se conocen sobre la muerte de Lee, ocurrida el 20 de julio de 1973 en Hong Kong, cuando el actor tenía tan solo 32 años.

Entre ellos, que Lee comenzó a experimentar dolor de cabeza y mareos poco después de haber consumido marihuana y beber agua. Luego tomó un analgésico llamado Equagesic y se fue a la habitación a descansar. Sin embargo, dos horas más tarde, el actor fue hallado inconsciente, y aunque trataron de reanimarle y lo trasladaron al hospital, no se pudo hacer nada más por su vida.

Asimismo, la autopsia apuntó que "no había signos de lesiones externas ni mordedura de lengua", y "se encontraron rastros de marihuana en el estómago". Tras este examen al cuerpo de Lee se dictaminó oficialmente que su muerte "fue el resultado de un edema cerebral causado por hipersensibilidad a Equagesic", recogen los autores.

Sin embargo, los investigadores apuntan ahora que lo que realmente provocó el edema cerebral a Bruce Lee fue la hiponatremia, es decir, que "la incapacidad del riñón para excretar el exceso de agua mató a Bruce Lee", sostienen.

El exceso de agua mató a Bruce Lee

En este sentido, los autores indican que Lee tenía "múltiples factores de riesgo de hiponatremia que pueden haber incluido una alta ingesta crónica de líquidos".

Entre estos factores señalan el consumo de marihuana, que aumenta de forma aguda la sed, o algunos medicamentos recetados (diuréticos, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, opioides, medicamentos antiepilépticos), ingesta de alcohol, antecedentes de lesión renal aguda y ejercicio, todos ellos "factores que disminuyen la capacidad de los riñones para excretar agua al promover la secreción de hormona antidiurética (ADH) o interferir con los mecanismos de excreción de agua en los túbulos renales", explican.

En resumen, los investigadores plantean la hipótesis de que Bruce Lee "murió a causa de una forma específica de disfunción renal: la incapacidad de excretar suficiente agua para mantener la homeostasis del agua, que es principalmente una función tubular".

Esto puede provocar "hiponatremia, edema cerebral y muerte en cuestión de horas si la ingesta excesiva de agua no se corresponde con la excreción de agua en la orina, lo que está en consonancia con la línea de tiempo de la muerte de Lee", señalan.

Según los autores, "el hecho de que seamos un 60% agua no nos protege de las consecuencias potencialmente letales de beber agua a un ritmo más rápido de lo que nuestros riñones pueden excretar. Irónicamente, Lee hizo famosa la cita "Be water, my friend", pero el exceso de agua parece haberlo matado en última instancia", concluyen.