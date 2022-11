Muere de frío en Valencia un hombre que vivía en la calle

Un hombre en situación de sin hogar ha fallecido esta pasada madrugada en Valencia como consecuencia, al parecer, de la bajada brusca de temperaturas que se ha producido en la ciudad, según ha informado la asociación Apostolado de la Divina Misericordia, que visitaba semanalmente a esta persona.

No obstante, desde la asociación han precisado que, hasta que no se realice la autopsia, no es posible determinar las causas de la muerte del hombre de nacionalidad ghanesa.

Asimismo, han denunciado que esta persona ha fallecido en unas "condiciones de poca salubridad: sin techo, en un lugar donde no hay higiene y en una situación que no es para vivir".

Por ello, han reivindicado la necesidad de abrir "ya" la totalidad de los albergues, pues, han señalado, aunque algunas entidades sociales mantienen sus locales abiertos todo el año, otros albergues públicos o de entidades "no están abiertos todavía".

"Personas sin hogar hay todo el año, no entiendo por qué los albergues cierran en verano", han criticado, al tiempo que han apostillado que durante esta estación también son necesarios para "ducharse o desayunar". "Para qué los queremos si están cerrados", han cuestionado.

La asociación Apostolado de la Divina Misericordia ha reclamado que "se abran todos los albergues sin tener que esperar a este tipo de situaciones", y ha subrayado la necesidad de crear nuevas plazas porque, ha lamentado, aquellas disponibles actualmente "no son suficientes para todas las personas sin hogar que hay en Valencia".

"Y cada día hay más. Ya no son hombres o mujeres, sino que se trata de familias completas, con niños incluidos", ha concluido.