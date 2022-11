Anabel Pantoja y Yulen Pereira protagonizan el momento más romántico del 'Mediaset Night Fever'

Enfundada en un vestido rojo de lentejuelas, Anabel Pantoja se subía al escenario del ‘Mediafest Night Fever’ para cantar junto a Jaime Terrón, de Melocos, su tema ‘Cuando me vaya’.

Antes de actuar, la sobrina de Isabel Pantoja aprovechaba para dedicar su canción “a toda la gente que es una loca del amor y del desamor”. Ella misma reconocía durante los ensayos que se siente absolutamente identificada con la letra de la canción y recordaba a toda su gente de Canarias.

Soraya la felicitaba por su trabajo: “Lo has hecho muy bien, se te notaba muy emocionada, pero le has hecho unas armonías súper bonitas, me encantaría escucharte un día sin gente y sin cámaras, estoy segura de que cantas increíble”.

Por su parte, Falete, que ya la ha escuchado cantar en numerosas ocasiones anteriormente, confirmaba lo que Soraya imaginaba: “Anabel canta muy bien. El arte de los Pantoja está por encima de todo siempre, tú hoy has sido más Pantoja que nunca”.

Por último, Antonio Castelo cerraba la valoración con un chiste: "Has empezado un poco nerviosa, has empezado más Kiko Rivera y has acabado Isabel Pantoja”.