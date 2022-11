La pandemia de Covid-19 que estalló en marzo de 2020 ha sido, y aún es, una fuente de dolor para millones de personas. Muchos aspectos de lo que era la vida cotidiana hasta esa fecha han cambiado, demasiados para peor, y algunos otros han supuesto una mejora. En este segundo grupo se puede enmarcar el programa de acogimiento familiar de menores de la Comunidad de Madrid 'Un curso en familia', que funciona desde hace algo más de dos años y medio.

Se puso en marcha en 2020 como proyecto piloto para que los menores tutelados por la Administración regional pasaran los meses de curso escolar en una familia. El objetivo era que no estuvieran pasando lo peor de la pandemia en las residencias, donde el virus dificultó la convivencia en los centros residenciales por los casos positivos, los aislamientos y los confinamientos estrictos.

En esa primera etapa participaron diez familias que acogieron a 12 menores. El programa dio muy buenos resultados, según reconocen desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y por ello se decidió ampliarlo. El año pasado los resultados mejoraron: fueron 22 familias y 22 menores acogidos durante el curso y en 2022 no ha dejado de crecer. Ya participan 35 familias y 56 menores de 16 centros de la región.

Uno de estos hogares es el que forman Sonia y Jorge junto a sus hijos Nacho y Aroa, de 15 y 11 años. A su casa llegó en enero de 2021 María (nombre ficticio), que actualmente tiene 16 años y que ha vivido desde los 9 en centros tutelados. María y Sonia se conocieron hace cuatro años, cuando la segunda comenzó a colaborar en el centro de menores en el que residía la niña a través de la ONG Sueña despierto. Se buscó este voluntariado como una válvula de escape a una época de estrés laboral y asegura que fue todo un acierto. "Cuando llegaba sentía paz", recuerda.

Por ello, a finales de 2020, desde la dirección del centro le hablaron del programa 'Un curso en familia'. Le ofrecieron la posibilidad de acoger en su familia a María, esa menor con la que compartía tardes de deberes, paseos y confidencias desde hacía tiempo.

"Lo primero que hice fue hablar con mi marido y mis hijos. Ellos no conocían físicamente a María, pero yo les había hablado mucho de ella, de todo lo que hacíamos cuando estábamos juntas", relata Sonia a 20minutos. Para ella, rememora, era importante que sus hijos estuvieran de acuerdo con acoger. "Quería montar un hogar", destaca, y a tenor de la experiencia que relata lo consiguió. "Los niños estuvieron muy contentos desde el principio. María es un miembro más de mi familia: somos cinco desde el minuto uno", asevera esta madrileña, vecina de un pueblo de la sierra.

María convive con la familia de Sonia y Jorge desde enero de 2021. El programa 'Un curso en familia' coincide con el curso escolar, de septiembre a junio, pero se puede extender con la iniciativa 'Vacaciones en familia', que se desarrolla durante los meses de verano. Esta familia se ha ido adhiriendo a las diferentes convocatorias y ahora es una 'embajadora' de esta modalidad de acogimiento. "Es una pena que no se conozca más de la existencia de programas", resalta Sonia, que no pierde oportunidad de dar a conocer entre sus familiares y allegados las bondades de este tipo de iniciativas.

"Todo el mundo me pregunta que si hemos adoptado a la niña, hay un gran desconocimiento. Pero yo les digo que no, que no hay necesidad de adoptar para ayudar a un niño", asevera. La consejería que dirige Concepción Dancausa también quiere dar a conocer estos programas de acogimiento a la sociedad madrileña porque se ha propuesto que ningún menor viva en centros tutelados.

"En la residencia viven muy bien y las educadoras están muy pendientes, pero nunca será lo mismo que una familia", opina Sonia, que subraya que es "importante" que todos los niños puedan vivir en una familia. "Muchos no saben lo que es porque siempre han estado en centros", lamenta.

"El primer día que fuimos a la compra con ella fue como ir al parque de atracciones. Hay cosas del día a día que tus hijos no valoran porque lo han tenido siempre y para ellos es nuevo y toda una experiencia. Es muy bonita", apunta esta madre madrileña a modo de ejemplo de lo gratificante que le está resultando el acogimiento de María.

Muchas formas de ayudar

A la luz de su experiencia, Sonia anima a los madrileños a interesarse por el acogimiento de menores tutelados. Si alguna persona o familia tiene dudas, esta madre propone conocer la labor que realizan asociaciones como 'Soñar despierto', con la que ella colabora desde hace años, que tienen muchas líneas para ayudar y son una buena forma de contacto con el mundo del acogimiento. "Se puede ir a ayudar a los niños a hacer los deberes una tarde en los centros, acompañarles a actividades extraescolares o pasar un sábado fuera de la residencia con los menores que no tienen familia y no salen o no reciben visitas", detalla.

"Las familias dispondrán de los apoyos al acogimiento que pudieran requerir. Se articularán grupos de apoyo y comunicación entre las familias participantes donde puedan compartir sus vivencias y dificultades", destacan también desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, un área decidida a impulsar el acogimiento con programas como 'Un curso en familia', 'Vacaciones en familia' o aumentando las ayudas para los acogedores estableciendo nuevos estatus para ellos.

"La cercanía del domicilio al centro educativo y al centro donde reside habitualmente el menor son algunos de los factores que se tienen en cuenta para llevar a cabo la selección", agregan, para remarcar que las personas que participen contarán "en todo momento" con el apoyo de la Comunidad de Madrid para gestionar y resolver las posibles dudas, dificultades y necesidades que puedan surgir.

"Esta es la mejor alternativa para el desarrollo personal y social de los niños que están en el sistema de protección", subrayó este viernes la consejera Concepción Dancausa sobre el acogimiento en un acto por el Día Mundial de la Infancia. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Gobierno, el 60% de los 3.700 menores tutelados por la Comunidad de Madrid ya conviven en un hogar y el porcentaje de familias que han asistido a sesiones informativas sobre esta fórmula se ha incrementado en un 40% en 2022.