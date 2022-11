Lily-Rose Depp se pronuncia sobre su silencio durante el juicio de su padre, Johnny Depp, y Amber Heard

El juicio por difamación que enfrentó este año a los actores Johnny Depp y Amber Heard fue seguido y comentado entre numerosas personalidades, pero no todo el mundo quiso opinar. Una muestra de ello es el silencio que mantuvo la hija del artista, Lily-Rose Depp, durante casi todo el proceso.

Los seguidores del litigio y la prensa internacional esperaban conocer la postura de la joven actriz, quien hace pocos años ya defendió, junto con su madre, la actriz Vanessa Paradis, al protagonista de Piratas del Caribe. Ambas alegaron que Depp era un hombre cariñoso y que no era violento. Sin embargo, en los últimos meses Lily-Rose no ha querido pronunciarse.

Esto desconcertó a una parte de la opinión, ya que la intérprete se mueve en el entorno hollywoodiense y actúa como una persona pública. Por ello, en su última entrevista con la revista Elle con motivo del estreno de su nuevo proyecto, la serie The Idol de HBO, ha querido defenderse.

"Cuando algo tan privado y tan personal de repente ya no lo es tanto... Creo que tengo derecho a proteger mi parcela privada de opiniones", ha explicado.

"También creo que no estoy aquí para responder por nadie, y siento que durante gran parte de mi carrera, la gente ha querido definirme por los hombres de mi vida, ya sean mis familiares o mis novios, lo que sea. Y ahora estoy preparada de verdad para que me definan por las cosas que pongo ahí fuera", ha añadido.

La joven afirma que el cuidado de su vida personal es imprescindible para vivir con más calma: "Sé que mi infancia no se parecía a la de todo el mundo, y es algo muy particular con lo que hay que lidiar, pero también es lo único que conozco. Mis padres nos protegieron a mi hermano y a mí en la medida de lo posible. Me han criado de una manera que me ha enseñado que la privacidad es algo que es muy importante proteger".