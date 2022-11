'El programa de Ana Rosa' confirma que la gira de Isabel Pantoja por América comenzará en febrero de 2023

Tras haber sufrido un ictus, Kiko Rivera dejó aún más clara su postura con respecto a su madre y su hermana, a quien se negó a ver e, incluso, pidió que no fueran a visitarle al hospital en el que se encontraba ingresado. Ahora, el DJ sufre un resfriado por el que, según Isa Pantoja, está preocupado "por lo que le pasó".

El artista, además, ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que ha hablado largo y tendido acerca de la participación o no de ciertos cantantes en el Mundial de Qatar. Así, Isa Pantoja ha afirmado que si a él le ofrecieran actuar allí, lo haría: "Él también verá los partidos, digo yo".

En cuanto a la situación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, Isa ha destacado que todo "sigue igual" y, lo que respecta a ella, ha apuntado: "Lo que yo dije fue que, en ese momento, cuando él estaba mal, a mí me salió ir y por eso fui y estuve allí. A lo mejor, si en ese momento hubiéramos tenido un acercamiento, habría dado pie a que, días después, hubiéramos hablado. Al no haber ese acercamiento, yo no sé lo que pudo pasar y no pasó".

De la misma manera, El programa de Ana Rosa ha comentado los detalles respecto a la gira americana de Isabel Pantoja. Así, Leticia Requejo ha confirmado que la tonadillera comenzará su gira por Estados Unidos en febrero de 2023.

El matinal ha podido hablar con Eduardo Güervos, promotor de la gira de la cantante, que ha apuntado que "nunca ha habido diez fechas" de actuación. Además, ha agregado que no se ha cancelado ninguno de los conciertos que estaban programados, sino que la gira se ha "rearmado" en cuanto a fechas.

"Nosotros estamos organizados, preparados. Lo único que, automáticamente, en cuanto tengamos la conformidad y la visa de trabajo puesta, es cuando empezaremos a reorganizar, ver teatro y todo de nuevo", ha destacado el promotor.

Por su parte, Antonio Rossi ha señalado que "los pobres estadounidenses están mareadísimos". Además, Isa Pantoja ha agregado que ella no sabe cuándo viajará su madre.