La relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha estado llena de altibajos. Ambos se conocieron en 2002 en un reality estadounidense llamado Protagonistas de telenovela.

Dos décadas y dos hijos después, a principios de año todo apuntaba al fin de su historia. Sin embargo, el último y más profundo bache parece que ha sido superado. De hecho, el mensaje en el que el cubano anunciaba el fin de su amor fue borrado al momento y ambos han seguido publicando imágenes juntos

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han sido vistos en España. Durante una visita a una bodega y junto a su amigo y dueño del lugar, Javier Moro, ambos lucían cercanos y cariñosos.

En las imagen que el empresario publicó en su perfil de Instagram , aparecen los dos posado juntos y sonrientes: "Hoy he tenido el inmenso placer de recibir en nuestra casa, Bodegas Emilio Moro, al actor William Levy, quien ha disfrutado de una visita por nuestro viñedo y ha podido conocer cómo elaboramos nuestros vinos. Gracias por acudir a nuestra casa y acompañarnos, nos ha encantado recibirte".

Aunque, si bien en las instantáneas ambos aparecen bastante felices, lo cierto es que intentan no ser el centro de atención. Así lo contaba la mexicana recientemente en una entrevista de lo más íntima en el programa ¡Siéntese quien pueda!: "Estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra, o sea no".