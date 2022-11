Cristinini confiesa que rechazó una oferta de participar en 'Masterchef Celebrity': "Nunca sabré si me hubiera ido mejor"

Cristinini se une a la lista de streamers que han confesado rechazar trabajos y colaboraciones con la televisión nacional, prefiriendo siempre la comodidad de su casa para crear contenido en Twitch.

Después de que AuronPlay confesase que había rechazado hacer un documental con Netflix, Cristinini ha revelado que prefirió no participar en la penúltima edición de Masterchef Celebrity.

Según ha recordado, en enero de 2021 la contactaron para que formara parte del casting de la temporada del año pasado, que acabó ganando Miki Nadal y Juanma Castaño.

"Me invitaron a Masterchef el año pasado, pero dije que no", ha comentado: "Me dijeron que había que estar tres o cuatro meses de en un sitio para grabar y no podías salir a penas, tenías que estar ahí encerrado todo ese tiempo".

Aunque los famosos tienen un poco más de libertad, es cierto que también reciben clases a diario y deben viajar y rodar durante toda la semana en plató, con días de grabación que pueden durar más de ocho horas.

"Era un punto de mi carrera que estaba a tope con grabaciones y streams entonces yo no podía cortar cuatro meses de aquello y meterme en una cosa, no podía", se ha justificado: "Nunca sabré si me hubiera ido mejor, pero tome las decisiones de decir que no".

Mucho ha cambiado en Twitch desde entonces, pero Cristinini se ha posicionado como una de las streamers más querida, presentadora oficial de casi todos los eventos y especialmente muy aplaudida por su rol en La Velada del Año 2 de Ibai Llanos.