La confesión de Paula Gonu que ha dejado a sus seguidores sin palabras: "Me he comido una cosa de mi cuerpo"

Paula Gonu es una de las influencers que más confesiones comparte con sus seguidores. Además de su cuenta de Instagram, ahora ha comenzado a hacer directos en Twitch casi todos los días, donde revela todo tipo de sorpresas.

Los clips más famosos de estos directos no dejan de hacerse virales y el último ha sorprendido a miles de personas en el internet. Con un plato de pasta delante, Gonu revela que ha comido cosas peores.

"Me he comido una cosa de mi cuerpo", ha comentado. En concreto, ha confesado que ha probado un trozo de su menisco, tras operarse de la rodilla hace años.

"Me operaron del menisco y el doctor me dijo que si lo quería porque me vio muy curiosa", ha relatado: "Nn la operación me durmieron solo las piernas y yo estaba despierta viendo todo el vídeo, porque me encantan estas cosas".

El doctor llegó a enviarla hasta el vídeo completo de la operación y también le ofreció llevarse el menisco. "Me lo dio en un botecito con alcohol y un día dije 'lo quiero probar ¿que pasara?'".

"No me dio poderes", ha bromeado en el título del vídeo, que ya tiene más de dos millones de reproducciones y muchas respuestas de usuarios muy sorprendidos con las declaraciones.