Omar Sánchez y Marina Ruiz celebran su reencuentro con una escapada romántica: "Instagram cerrado por dosis de amor"

Tras los momentos vividos en Pesadilla en el paraíso, Omar Sánchez y Marina Ruiz han vuelto a reencontrarse y de la manera más romántica posible.

La pareja se conoció en el programa y en este vivieron una de las relaciones más intensas. Sin embargo, se separaron tras la expulsión de la joven y no se habían podido volver a ver. Ahora, con el exmarido de Anabel Pantoja expulsado del reality, los enamorados han podido volver a estar juntos.

Lo primero que el deportista ha hecho ha sido viajar a Córdoba para ver a Marina Ruiz, quien le esperaba con los brazos abiertos. Desde sus perfiles en Instagram, ambos están compartiendo a cada momento todo lo que están sintiendo.

Marina Ruiz enamorada. marinaruizmor / INSTAGRAM

"Instagram cerrado por urgencia de dosis de amor", ha publicado Ruiz en una historia de Instagram donde se la ve posando feliz junto con su novio. De hecho, no son pocas las fotos y videos que ambos están compartiendo. Desde palmeras de todos los sabores hasta carnes, su apetito de comida, y de amor, parece insaciable.

Marina Ruiz y Omar Sánchez marinaruizmor / INSTAGRAM

Lo que sí que es cierto es que esta escapada ha sido planeada al milímetro. Ambos llevaban mucho tiempo esperando este momento. Así lo aseguró el propio Omar Ruiz en la gala final de Pesadilla en el paraíso : "Marina, no ha podido ser. A ti te hubiera gustado que hubiera llegado a esa final, tan cerquita que quedaba. He puesto todo de mí, he llegado a tope. Te quiero mucho, te espero y te veo en nada. Tengo muchísimas ganas de disfrutar los dos juntos".