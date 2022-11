'Espejo Público' habla con el sacerdote acusado de acoso por una feligresa: "Estaba resentida, ¿quería que la siguiera acosando?"

Óscar, un sacerdote de Getafe que se dedicaba a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad ha sido acusado por una mujer por, supuestamente, haberla acosado mientras vivía en el domicilio de él. En su denuncia, la mujer asegura que el religioso amenazaba con deportarla como método de coacción.

El acusado es un sacerdote jubilado que seguía llevando alzacuellos y frecuentaba la parroquia de Santa María Magdalena, situada en la localidad madrileña. La víctima relató que acudió a la Iglesia en busca de ayuda, pues necesitaba una habitación en la que hospedarse. Así, Óscar le ofreció una en su casa y, además, le dijo que no se preocupase por el tema económico, que no sería necesario abonar el alquiler.

Otra de las religiosas recomendó a la mujer que, ya que no pagaría el alquiler, al menos ayudase al sacerdote en las tareas domésticas. Y así lo hizo. La mujer relató que, desde el primer momento, hubo gestos que no le gustaron y que, incluso, siempre la saludaba con dos besos en la mejilla o un abrazo: "Yo pensaba que él estaba agradecido de que yo le cuidara, pero me seguía dando más besos y le dije que no era necesario que me abrazara. Una vez, salimos de compras y me cogió la mano y yo se la solté".

Este viernes, Espejo Público ha hablado en directo con Óscar para, tal como ha explicado Susanna Griso, darle la oportunidad de contar su versión de los hechos. El sacerdote ha destacado que él hizo público que tenía dos habitaciones disponibles en su vivienda y que fue la mujer quien se interesó por ocupar una de ellas.

Ante las preguntas de la presentadora, el sacerdote ha comenzado a ponerse nervioso e, incluso, ha afirmado que la mujer habría decidido denunciarle porque "estaba resentida". Además, ha apuntado que la convivencia comenzó a ser incómoda: "La casa es pequeña y, de una u otra manera, nos veíamos. El carácter de ella es dictatorial. ¡Me daba lecciones de religión a mí!".

"Me perturbaba la paz en mi casa y le dije que se marchase, pero ella me pidió quedarse. ¿Qué quería, que la siguiera acosando?", ha apuntado el sacerdote ante lo que Griso ha frenado la conversación y ha pedido a Óscar que revise sus palabras y, además, le ha recomendado volver a ver la entrevista cuando esta se publicase en la web del programa.

Finalmente, Óscar ha señalado que tenía pruebas en Whatsapp de las conversaciones entre ambos. Sin embargo, justo después ha explicado que no tenía esas palabras en su teléfono móvil, sino impresas: "Perdí mi teléfono".