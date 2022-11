Cuáles son los signos del zodiaco más alegres y a los que la tristeza les invade más fácilmente

Esta semana descubriremos cuales son los signos zodiacales más alegres, divertidos, joviales y encantadores frente a aquellos que representarían todo lo contrario, los más introvertidos y melancólicos, los menos sociables, más tristes y ensimismados. Veremos cuales son los líderes de cada tendencia y, asimismo, hacia cual de estos dos lados oscilaría cada signo o que matices podríamos encontrar en cada uno de ellos, cuales se muestran de una manera, pero en el fondo son de otra muy distinta. Sorprendámonos con los signos.

Aries

En realidad este signo no se encontraría en ninguna de las dos clasificaciones. Sienten la vida como un gran campo de batalla y su personalidad es guerrera y conquistadora, por eso no es fácil que lo encontremos entre las personalidades alegres y divertidas, pero tampoco nos lo encontraremos entre los tristes o melancólicos porque no se pueden permitir mostrar debilidad y por ello cuando caigan en la tristeza lo superan de forma agresiva. En algunos casos puede ser alegre, divertido y chispeante, pero eso no es lo habitual.

Tauro



Los nativos de este signo tienen, al mismo tiempo, algo de alegres, pero también algo de melancólicos, sin que puedan adherirse de forma clara a ninguna de estas dos clasificaciones. Al estar gobernados por Venus muestran hacia el exterior un carácter cordial, cercano y en muchos momentos incluso alegre y divertido. Pero si nos sumergimos en su interior descubriremos una personalidad mucho más cautelosa, prudente, introvertida e incluso pesimista y melancólica. De todos modos, están más próximos al carácter jovial y alegre.

Géminis



En la gran mayoría de los casos, estos nativos, de carácter extravertido y comunicativo, se alinearían claramente con el tipo de personalidad alegre, divertida, positiva o expansiva. Es cierto que hay muchas excepciones, y también muchos nativos de temperamento melancólico o serio e intelectual. Pero la personalidad típica de Géminis es profundamente extravertida y tiende claramente a un carácter jovial y alegre, son los animadores de todas las reuniones y en muchos casos permanecen juveniles hasta edad avanzada.

Cáncer



Los hijos de la Luna oscilan claramente entre fases en las que se muestran las personas más alegres y divertidas del mundo siempre riéndose y animando a los demás, a otras fases en las que de repente se meten dentro su caparazón, se aíslan y se sumergen en una profunda tristeza o melancolía, un dolor del alma sin causa racional. Las emociones, sentimientos, sueños y fantasías les dominan y son ellos los que le hacen saltar de una fase a la otra sin que exista una razón lógica. En los Cáncer habita un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde.

Leo



Estos hijos del Sol, reyes sin corona, protegidos por la fortuna, fuertes, vitales y seguros de si mismos tienen, en la gran mayoría de los casos, un carácter alegre, cordial y cercano, que se alinea claramente con esta tipología. Salvo algunas excepciones, estamos ante naturalezas muy optimistas y extravertidas, cálidas y bondadosas. Cuando ellos quieren se muestran ante los demás enormemente divertidos y chispeantes. Solo en una pequeña minoría podremos ver un carácter bastante más serio, entre lo agresivo y autoritario.

Virgo



Estos nativos tienen un carácter intelectual, detallista, minucioso, así como una tendencia al pesimismo, mucho más proclive a la melancolía o la tristeza, de hecho, este signo estaría entre los más proclives a los estados emocionales negativos en mayor o menor medida, y a quienes más esfuerzo costaría vivir momentos de verdadera alegría o felicidad. Es uno de los caracteres más difíciles del zodiaco en lo concerniente a los asuntos del corazón o simplemente para poder encontrarle a la vida su faceta más positiva, alegre o feliz.

Libra



Con estos nativos estaríamos ante una disposición relativamente contradictoria ya que por un lado este signo suele otorgar uno de los caracteres más agradables y alegres del zodiaco. Salvo excepciones, que las hay y bastantes, estaríamos ante una de las personalidades que más se hacen de querer y que mejor ambiente son capaces de crear, alegres, divertidos, cercanos, extravertidos. Esta es su imagen exterior pero interiormente son naturalezas más pesimistas y con tendencia a la melancolía, a veces incluso bastante notable.

Escorpio

Profundos, volcánicos, pasionales y ardientes, estos nativos no encajarían en ninguna de estas dos clasificaciones. No estamos ante sujetos alegres o que van por ahí contando chistes, salvo muy raras excepciones, ya que se toman la vida desde su lado más serio. Pero tampoco se trata de personas tristes o melancólicas, su naturaleza apasionada y belicosa se lo impide, y por otro lado estar triste sería como mostrar debilidad. En cualquier caso, siempre oculta hacia el exterior sus verdaderos sentimientos y muestra una imagen fría.

Sagitario

Aquí estaríamos, sin duda, ante una de las personalidades más alegres, optimistas y positivas del zodiaco, son así interiormente y así se muestran también por fuera. Ven la vida por su lado más positivo y para ellos un fracaso o una adversidad tan solo sería, en realidad, una oportunidad. Es raro, aunque no imposible, encontrar en este signo personalidades tristes o de carácter melancólico, en realidad podríamos considerarle como el más positivo del zodiaco y uno de los que muestran un carácter más alegre y extravertido.

Capricornio

Aunque en la experiencia práctica hemos encontrado muchas excepciones, y unas personalidades altamente alegres y optimistas, al menos en apariencia, la realidad es que estos hijos del temido Saturno pueden considerarse entre los más pesimistas, introvertidos, serios, concentrados y de un carácter más difícil o menos agradable en el zodiaco. De un temperamento colérico-melancólico, en muchos casos la imagen que ofrecen al exterior oscilaría entre severa, triste o dura, parecida a los retratos del rey Felipe II en su vejez.

Acuario

Este es otro signo de naturaleza un tanto contradictoria, en este caso quizás con mayor intensidad, ya que por fuera suelen mostrar un carácter extravertido, sociable, cordial y muchas veces incluso alegre, divertido y animado. Pero interiormente estos nativos serían bastante más pesimistas y melancólicos, así como radicales e inflexibles en sus convicciones. Por otro lado, tienen cambios inesperados e imprevisibles en su carácter, cuando tendrían que estar alegres puede suceder todo lo contrario, o suceder justamente al revés.

Piscis

Este signo aparece representado por dos peces nadando en sentido opuesto y también pasa lo mismo con su carácter, algunos, seguramente la mayoría, son muy bondadosos, alegres, animados, extravertidos y serviciales; mientras que otros mostrarían una imagen mucho más introvertida, triste y melancólica. En este signo nos encontraremos claros ejemplos de las dos tendencias. Incluso hay nativos que oscilarían entre un extremo y el otro, pasando de momentos muy animados y divertidos a otros de gran hundimiento anímico.