Laura Casabela, de 'La isla de las tentaciones', comparte una foto de su embarazo a los 18 años: "No me arrepiento para nada"

Laura Casabela, participante de La isla de las tentaciones 5, ha compartido en su Instagram momentos muy especiales para ella junto a Adam, su hijo, al que tuvo cuando aún era muy joven. Sin embargo, todavía no había mostrado hasta ahora a sus seguidores una foto de su embarazo.

La influencer se convirtió en madre con 19 años, mucho antes de comenzar su relación con Mario González, con quien participa en el programa de Telecinco. "A pesar de que era bastante jovencita, tengo un recuerdo súper bonito de cuando fui mami y también tuve la suerte de que estuvo siempre mi familia conmigo", ha asegurado Casabela.

"No me arrepiento para nada, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Sí que es cierto que llegó de forma inesperada, pero a día de hoy es lo mejor del mundo entero y no lo cambio por nada", ha afirmado junto a una foto mostrando su tripa de embarazada.

Laura Casabela, de 'La isla de las tentaciones 5', comparte una foto de su embarazo. lauracasabela / INSTAGRAM

La propia Laura ha admitido que nunca ha querido compartir una foto de esos momentos, ni tan siquiera cuando era una persona anónima. Además, asegura que le impacta "ver esas fotos" con "18 añitos" y su bebé "en la barriga", ya que se ve "completamente una niña".

También se ha sincerado sobre una posible nueva maternidad. Aunque en el pasado se negaba a darle un hermano a su hijo, ahora cree que podrían llevarse perfectamente, lo que le deja claro que sí que quiere tener otro bebé en el futuro. Incluso ya sabe que le llamaría Romeo en caso de ser chico.