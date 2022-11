Jane Fonda asegura que le queda poco tiempo de vida y que está lista para morir

ET Online

Hay quien tiene la virtud de mirar siempre al futuro sin buscar atajos ni excusas. De ser directo en todo y para todo. Y además hacerlo con una elegancia inusitada, encomiable. Una de esas personas es Jane Fonda, quien ha aceptado que la muerte, según ella, pronto vendrá a por ella y que no tiene problemas en reconocerlo: está lista.

La actriz, productora y activista de 84 años recibía el pasado septiembre la noticia de que tenía un linfoma no Hodking, por lo que no le quedaba mucho tiempo de vida y, aunque sí que se está sometiendo a tratamientos para intentar paliar los estragos que puede causarle la enfermedad, ha decidido descansar la mente y ser consecuente con la vida que ha llevado.

"Cuando llegues a mi edad, será mejor que seas consciente de la cantidad de tiempo que hay detrás de ti en lugar de delante. Es sencillamnte ser realista", ha declarado la ganadora de dos premios Oscar en una entrevista que ha concedido a Entertainment Tonight, así como que su activismo no ha cesado a pesar de todo.

"La semana en que recibo quimioterapia es un desafío, porque te cansas, pero después de esa semana estoy genial. He estado viajando, haciendo campaña para los candidatos climáticos [en las pasadas elecciones estadounidenses, aquellos que apoyan la sostenibilidad y el medio ambiente]. Quiero ver a mis nietos crecer lo suficiente para irme sabiendo que estarán bien. Eso sería importante para mí. Pero, ya sabes, mi trabajo para con el clima es algo especial. Y lo haré hasta que caiga", ha admitido.

Fonda ha querido hablar con total franqueza y sin miedos de lo que significa tener 84 años y ver cómo se deteriora tu salud, y, aunque no es que quiera morir, sí que ha preferido desterrar toda pesadumbre y pesimismo del tiempo que le quede.

"No tengo miedo de morirme, estoy lista, he tenido una gran vida. Repito, no es que quiera irme, pero soy consciente de que será más temprano que tarde", ha declarado la intérprete de películas como Barbarella, En el estanque dorado, Danzad, danzad, malditos, La jauría humana, Klute o El regreso (siendo esta dos últimas por las que recibió el codiciado premio de la Academia de Hollywood).

De hecho, el próximo 21 de diciembre es su cumpleaños y pretende celebrar haber alcanzado los 85 años rodeada de amigos y familiares. "Mi familia a a estar allí. Mi hija y mis nietos vendrán de Vermont, y mi hijo, su esposa y su hijo, que viven en Los Ángeles [estarán], y algunos amigos llegarán también y tendremos una velada tranquila", ha delcarado.