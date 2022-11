Así es Ángela Álvarez, la cantautora de 95 años que ha ganado el premio a Mejor Nueva Artista en los Grammy Latinos

Si hay un premio que ha sorprendido a todos en la 23ª edición de los Grammy Latino es el de la categoría de Mejor Nuevo Artista. Se lo ha llevado Ángela Álvarez, una cantautora cubana de 95 años, compartiendo también reconocimiento con la mexicana Silvana Estrada.

Álvarez cautivó al público presente en la entrega de premios con un emocionante discurso. "Lo que yo siento es inexplicable. (...) La música es el lenguaje del alma, podemos entender tantas cosas a través de la música", afirmó.

Este premio ha supuesto "una alegría tremenda" para ella y no es para menos puesto que grabó su primer disco, compuesto por 15 nanas escritas por ella misma, el año pasado.

Aunque ama la música desde pequeña, su aventura en ella comenzó gracias a que uno de sus nietos, el compositor Carlos José Álvarez, la animó a que diera el salto profesional independientemente de su edad.

Gracias a ese paso, en los últimos cuatro años ofreció su primer concierto en el histórico teatro Ávalon de Los Ángeles (Estados Unidos). Además, su historia conmocionó a los cineastas Paul Toogood y Lloyd Stanton, que decidieron hacer un documental sobre su vida.

Asimismo, Ángela Álvarez representó un pequeño papel cantando Quiéreme mucho en la nueva versión de la película The father of the bride, protagonizada por Andy García y Gloria Estefan.

Álvarez nunca ha recibido formación musical, pero su voz se mantiene en gran estado de forma, según ella, gracias a Dios: "Él (Dios) sabía que esto pasaría así y lo que él decida estará bien para mí. No pido más".

Este reconocimiento también es un alivio para ella por los duros momentos que tuvo que pasar hace seis décadas, cuando ella y su familia, por separado, se vieron obligados a emigrar de Cuba a Estados Unidos. No pudo vivir junto a sus hijos durante años hasta que se produjo su reunificación.

Sin embargo, en ella siempre ha estado esa añoranza a Cuba, lo que plasmó en canciones como Un canto a mi Cuba, Romper el yugo o Añoranzas. En otros temas como Camino sin rumbo plasmó sus sentimientos tras la muerte de su marido por cáncer en 1977, motivo por el cual también falleció su hija María posteriormente.