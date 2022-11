Alba Carrillo se sincera sobre la depresión que sufrió hace 6 años: "Estuve ingresada solo un día porque me dio miedo pensar en la prensa"

El último programa de Nos hemos liado, vídeo-pódcast de Nagore Robles y Alba Carrillo en Mtmad, contó con Luc Loren como invitado, un influencer que se ha convertido en un rostro muy visible en cuanto a salud mental. Por ello, las presentadoras aprovecharon para sincerarse sobre este tema.

"Siempre nos han tomado un poco como a locos, yo no decía libremente voy a terapia", opinó la vasca. "Podía decir 'voy a yoga, voy a la peluquería', pero no 'voy a terapia'".

En ese momento, la modelo aprovechó para denunciar la grave situación que ella vivió. "Yo estuve ingresada en la López Ibor hace seis años, estuve un día porque tenía depresión y tenía que descansar y no sabéis cómo me pusieron", se quejó.

"Estuve 24 horas porque me dio miedo pensar en el tema prensa y tal", argumentó y criticó que le hicieron fotos en ese momento. "Por tener una depresión a mí me pusieron de loca, me pusieron pingando y cada vez que me querían insultar me ponían una foto entrando en la López Ibor".

"Tuve un episodio de crisis, estaba que no podía dormir y como yo iba a la terapia externa de la López Ibor me ingresaron para darme medicación y poder descansar", añadió. "Tuve depresión y me dediqué un tiempo. Logré superarlo gracias a mi esfuerzo y a grandes profesionales".

"No estigmaticéis a la gente, ni lo intentéis usar como un insulto porque es digno de alabanza. A mí no me ofende, ha sido mi gran victoria personal", defendió Alba Carrillo.