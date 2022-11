Vendido por 8,63 millones un fresco de Frida Kahlo que la pintora tiró a la basura

Una rara pintura al fresco que Frida Kahlo pintó en 1933 y que terminó tirando a la basura por no ser de su agrado, fue vendida este jueves en una subasta en la casa Christie's de Nueva York a un precio final de 8,63 millones de dólares (7,2 millones como precio de martillo).

Tan decepcionada pareció quedar Kahlo con su autorretrato al fresco —una técnica que casi no utilizaba— que lo llamó Autorretrato. Muy feo (27,3 x 22,2 centímetros), y escribió al lado de su rostro "Very U." (probablemente por "very ugly", "muy feo", en inglés).

Fue su amiga Lucienne Bloch quien, en una de sus frecuentes visitas, encontró el autorretrato en la basura y lo recogió a escondidas, para venderlo años después en una subasta en Sotheby's, donde fue adquirido por un comprador anónimo que este jueves lo puso de nuevo en venta.

'Autorretrato. Muy feo' (fresco de 27,3 x 22,2 centímetros), obra de Frida Kalho. CHRISTIE'S

El fresco de Kahlo formaba parte del lote de obras de arte contemporáneo en la venta de este jueves por la noche en Christie's , y salía en una horquilla de 7 a 10 millones, por lo que el precio final no alcanzó las mejores expectativas, y se quedó lejos del precio alcanzado por la obra , también de Frida Kahlo, Diego y yo, que el año pasado por estas fechas se vendió por 34,9 millones de dólares, récord de la artista.

También otra pintora mexicana, Remedios Varo, fue parte de la venta de esta noche en Christie's. Su obra Creación con rayos astrales fue vendida por un precio final de 3,42 millones.

Otras de las obras más cotizadas vendidas en la sesión de este jueves fueron Beatrice Hasting delante de una puerta, de Modigliani (17,56 millones), Sin título, de Rothko (17,56 millones), o Buffalo Bill, de Picasso (12,4 millones).