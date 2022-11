¡Las locuras y los Grammy!

Locuras de amor, por amistad, por un ídolo o porque sí… Estas semanas previas a la Navidad, no sé si por el cambio de tiempo o porque sí, noto que el mundo está un poco más loco. En la música, los protagonistas son una vez más los Premios Grammy en todas sus versiones. Anoche se celebraron los Grammy Latinos y poco puedo hablar de ellos porque, evidentemente, este texto se ha escrito antes de conocer los nombres de los vencedores, pero sí puedo decir dos cosas: Pol Granch y Rosalía. Merecidos, merecidísimos.

Sobre los Grammy grandes… ¡de traca! No han nominado a la banda sonora de Encanto de Disney como mejor grabación ni a Nicki Minaj como mejor canción de rap ni a Rosalía por Motomami como el mejor álbum. ¿Estamos locos? ¡Es muy fuerte! ¿Siempre se va a premiar (aunque merecidamente) a Beyoncé y Adele? Así, los premios pierden credibilidad.

La locura bien llevada como síntoma de estar vivo no tiene nada de malo

Más locuras… La de la reventa, otra vez. Las entradas para los conciertos de Taylor Swift, pese a sus haters, han volado tanto como las del Benidorm Fest que se agotaron en 37 segundos. Eso sí, las de la jovencita rubia que comenzó cantando country se revenden por más de 25.000 dólares. ¿Estamos locos? Confirmamos. Y siguiendo con rubias… la locura que he hecho relacionada con Emma, de las Spice Girls. El mes que viene me voy a Londres a un concierto suyo y he pagado dos ceros por ver el espectáculo navideño y hacerme una foto con mi ídola. ¿Estoy loco? Un poco. Incluso absurdo. ¿Me hará feliz? También.

Por amistad lo doy todo hasta la estupidez, por amor me rebajo hasta límites insospechados, por trabajo me entrego a tope… La locura bien llevada como síntoma de estar vivo no tiene nada de malo. Si gastas de lo que tienes y no dañas a quien más quieres… ¡Todo está bien! Lo que no está bien es robarle una nominación a Rosalía.