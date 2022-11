El estigma de ser abstemio: "Prefiero ser la rara del grupo a tener el hígado mal"

Unas escaleras de metal descendían hacia la pista de baile, la discoteca estaba abarrotada, oscura, decenas de jóvenes bailaban, gritaban o, simplemente se miraban. Prácticamente todos bebían alcohol, alguno había perdido ya demasiado el control. "Me dio un ataque de ansiedad", admite Isabel Fernández, de 22 años. "La gente estaba muy borracha y yo me agobié, era una discoteca subterránea, sin ventanas, mucha gente y me agobié bastante. Cogí un taxi y me fui".

No era la primera vez que esta joven, que trabaja como dependienta en una tienda y que estudió cine, había tenido esa sensación. "Me resulta incómodo como mujer porque los hombres borrachos a veces incomodan un poco o pueden ser un poco desagradables". Ella no ha tomado una gota de alcohol desde que su padre le dio a probar un poco de champán cuando era niña. De aquello solo recuerda "que tenía mucho gas". Ahora, cuando está con sus amigos y ellos piden copas, ella se pide un refresco, algún día, un mojito sin alcohol.

Forma parte del tercio de españoles que no beben alcohol, un sector que, en espacios de ocio, se sienten cuestionados e incluso estigmatizados en un país en el que beber alcohol es una parte indiscutible de casi cualquier tipo de socialización. "Te suelen insistir en que bebas, pero yo no quiero beber, es una decisión que he tomado hace tiempo y a veces se falta un poco al respeto, de hecho, es algo común", declara Fernández.

Isabel Fernández (22) no ha bebido alcohol desde que su padre se lo dio a probar cuando era una niña. José González

"Te suelen insistir en que bebas, a veces se falta un poco al respeto, es algo común"

Para Salvador Garrido, también abstemio y dos años más joven que Fernández, la experiencia de estar sobrio rodeado de personas ebrias cualquier noche de fiesta es manifiestamente distinta. "Me lo paso bien porque soy un chico muy extrovertido y que se relaciona muy bien con la gente y que no tengo vergüenza ninguna", declara este joven, estudiante y becario en una empresa de márketing.

Aunque ahora tiene pareja, sí admite que la hora de intentar ligar en el pasado en un espacio en el que casi todas las chicas han consumido alcohol, es una situación compleja. "Como yo no voy bebido, pienso un poco esa prudencia que puedes llegar a tener en plan: 'A ver si voy a aprovecharme de algún modo de ella, que realmente luego no quiera'", declara Garrido. "Así que, cuando he ligado en una discoteca, ha sido con chicas que he visto que no fueran mal".

¿Beben menos los jóvenes?

Tanto Fernández como Garrido forman parte de la llamada generación Z -los nacidos a partir del 2000-, de la que varios estudios internacionales, uno en Reino Unido y otro en Estados Unidos, afirman que es más propensa a no beber que sus predecesoras.

En España, el consumo de alcohol entre la población general ha variado poco en el último cuarto de siglo. El 64% de los españoles admitía haber bebido en los últimos 30 días frente al 63% que respondió afirmativamente en 2019 en la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (Edades) del Ministerio de Sanidad.

Salvador Garrido (20) asegura pasarlo bien en discotecas a pesar de no tomar una gota de alcohol. José González

"Me lo paso bien sin beber porque soy un chico muy extrovertido y que se relaciona muy bien con la gente"

"España es uno de los países que tiene la cultura del alcohol más interiorizada y normalizada y se entiende que todo el mundo lo hace, por tanto, hay una presión normativa hacia el consumo de alcohol, hacia la invitación, hacia ser normal, hacia no ser diferente al resto", declara Guillermo Fouce, profesor de psicología social de la UCM.

"Lo que sí ha cambiado, -señala Fouce- es el modelo del ‘alcohólico del día a día’ al del empacho, a la sobredosis o al abuso masivo, beber todo lo que se pueda en el menor tiempo posible para optimizar los efectos".

Ese cambio sí que ha tenido cierto reflejo en los datos recogidos en la citada encuesta de Sanidad. Si hace 25 años un 17% bebía diariamente, el porcentaje se ha reducido ahora al 8,8%, indicando un cambio en las pautas de consumo, ahora mucho más concentradas en el fin de semana, mientras se mantiene una vida sin alcohol de lunes a jueves. Que se trata de un cambio generacional se observa también en el hecho de que solo un 1,3% de jóvenes de entre 15 y 24 años dicen beber a diario, frente a un 16,6% de la población entre los 55 y los 64 años.

Si comparamos el consumo de alcohol en España con el del resto de países de la UE encontramos que sigue siendo, después de Portugal, el país donde un mayor número de personas admiten beber a diario, pero no se encuentra entre los que tienen una mayor prevalencia de consumo en ninguna de las demás formas de consumo -semanal o mensual-.

De hecho, se trata del tercer país con un mayor porcentaje de personas que dicen no haber bebido nada de alcohol en el último año -un 33,4%-, solo superado por Croacia e Italia, según datos de Eurostat, recogidos en 2019. Incluso en grandes borracheras al mes, España está entre los países en los que menos se producen, junto a otros países mediterráneos como Chipre, Italia, Grecia o Eslovaquia.

"A ver si me dejan tranquila"

Todo esto habla de un tipo de consumo no tan abusivo como en el norte de Europa, pero sí más social y normalizado en el día a día, lo que, en ocasiones, hace que los abstemios se vean sometidos a un continuo cuestionamiento y presión cuando están con otras personas.

María Jesús del Río probó el alcohol por primera vez con cuatro o cinco años. En el pueblo de su familia, una pequeña aldea ubicada en los montes de León, existía, como en tantos otros hace medio siglo, la costumbre de dar de merienda a los niños una rebanada de pan mojada en vino y aderezada con azúcar.

María Jesús del Río (54) odia el sabor del alcohol desde que sus abuelos le daban de merienda pan con vino cuando era pequeña. CEDIDA

"Le tenía un asco que ni para qué, lo tiraba o se lo daba a mis primos y, desde entonces, nunca más quise probar el alcohol", relata del Río, que ahora tiene 54 años y vive en Camponaraya, un pueblo cercano a Ponferrada, León. Desde entonces, efectivamente, ha tratado de mantenerse alejada de ese sabor fuerte y amargo, pero no siempre ha podido.

"Todavía, a estas alturas, me siguen diciendo: 'Pero prueba, que te va a gustar'", declara la leonesa. "Al final haces como que pruebas para que te dejen tranquila y te miran a ver si tragas de verdad así que mueves la nuez diciendo: 'A ver si me dejan tranquila'".

"Lo normativo es beber alcohol, es lo normal, y el que no bebe alcohol se ve como una persona rara y diferente que no hace lo que hacemos todos y eso es una sobrecarga y un estigma para esa persona y por supuesto es una presión hacia el consumo", declara el profesor Fouce, que también es el presidente de la fundación Psicología sin Fronteras.

Un ocio pensado para el alcohol

Van pasando las horas en el bar y las conversaciones van perdiendo fluidez. Algunos repiten machaconamente una idea que acababan de defender hace unos minutos. Otros ya tienen problemas de dicción y hay quien, simplemente, mira al vacío con mirada perdida. Raquel Marín, de 50 años, observa la escena con cierta perplejidad mientras bebe de una botella de agua.

Raquel Marín (50) no disfruta saliendo por la noche, especialmente cuando las bromas de la gente dejan de hacerle gracia. CEDIDA

"A mi no me ha gustado nunca salir de noche. No entiendo el concepto de: 'Tengo que divertirme desde las 12 de la noche'"

"A mi no me ha gustado nunca salir de noche. No entiendo el concepto de: 'Tengo que divertirme a partir de las 12 de la noche'. ¡Anda que no tienes día para divertirte!", declara esta jefa de almacén, que intentó tomar alcohol cuando tenía veintipocos años, pero acababa siempre vomitando.

"Ellos te ven que estás ahí y que no bebes y piensan que eres una pobrecita que se lo está pasando mal, y te dicen: '¿Aguantas?'. 'Cómo que si aguanto, aguantaré mejor que tú probablemente, otra cosa es que me divierta ya cuando llego a un punto que no sois vosotros y que no me hacen gracia vuestras gracias'", declara Marín. "Prefiero ser la rara del grupo a tener el hígado mal".

Lo cierto es que los espacios de ocio en los que nos juntamos con nuestros amigos o familiares suelen estar casi siempre fuertemente vinculados al consumo de alcohol. Bares, conciertos, festivales, discotecas… ¿es posible disfrutarlos sin beber?

Raúl Martín (27) sale de fiesta a pesar de no beber y es, de hecho, de los últimos en irse. José González

"Yo me divierto porque ves a gente bastante perjudicada y tú, en tus plenas facultades"

"A mí, beber nunca me ha llamado la atención, porque ves que tienen un momento que se vienen arriba, pero luego terminan en unos estados lamentables y, al día siguiente, no tienen nada que hacer mientras que yo estoy tan fresco", declara Raúl Martín, un profesor de educación física de 27 años. "Pero salgo bastante y, de hecho, soy de los que se va de los últimos porque estoy físicamente bien así que aguanto".

- ¿No te cuesta divertirte cuando estás rodeado de gente borracha?

- "Yo me divierto porque, al final, ves a gente bastante perjudicada y tú vas en tus plenas facultades y ves a todo el mundo haciendo el tonto. Y para las conversaciones chorras ya a las 4 de la mañana, ¿Qué más da lo que estés hablando?".

REPORTAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR:

Si quieres contactar con 20minutos o realizar alguna denuncia o alguna corrección sobre algún tema, puedes enviarnos un mail a zona20@20minutos.es. También puedes suscribirte a las newsletters de 20minutos para recibir cada día las noticias más destacadas o la edición impresa.