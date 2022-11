'Sálvame' hace 'influencer' a una de sus redactoras: "Hay que dedicarle muchas horas si quieres hacer un buen trabajo"

En plena polémica por el trabajo de influencer, Sálvame se adentra en el mundo de los creadores de contenido convirtiendo a una de sus redactoras en una de ellas para descubrir si es un trabajo sencillo. El programa de Telecinco ha estado dos meses investigando a través de su trabajadora en esta profesión en alza.

Mirian Ruiz se ha prestado así a mejorar sus redes sociales compartiendo detalles de su trabajo en la tertulia de tardes y de los propios colaboradores. Desde una de las agencias más importantes en el sector, asesoraron a la joven de 30 años a convertirse en influencer.

Los expertos le recomendaban "cuidar más su imagen". La redactora ha estado grabando y fotografiando contenido para Instagram y TikTok: "Me quise meter en algo más íntimo de los colaboradores que no se haya visto, y fue en los bolsos", ha relatado.

Tras los dos meses de investigación, le incrementaron por cuatro los seguidores en Instagram, mientras en TikTok se le han duplicado a una gran velocidad. Algunos influencers compartieron sus publicaciones, y Mirian reconoce que los más exitosos fueron los de Belén Esteban, mientras que esperaba más acogida del directo que hizo con Rafa Mora.

No obstante, la redactora asegura que ha vivido esa experiencia de forma "agotadora": "Ha sido muy agobiante, porque es verdad que hay que dedicarle muchas horas si quieres hacer un buen trabajo". "Al cabo de unos días me di cuenta de que estaba obsesionada hablando de las redes sociales, mirar las personas que me estaban siguiendo, mirar los comentarios, contestar... Estaba todo el rato con el móvil".

En ese periodo de tiempo, la temporal creadora de contenido de Sálvame obtenía algún que otro regalo y experiencia gratuitos. Tras el experimento, la redactora aseguraba que no se dedicaría a ello: "Para poder desarrollarme bien como influencer tendría que dejar mi trabajo y no estoy dispuesta a serlo a tiempo completo".