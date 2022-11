Jorge Javier Vázquez visita a Dulceida en 'Sálvame': "Al principio no te soportaba"

Jorge Javier Vázquez visitaba este jueves en Sálvame a Dulceida en su propia casa. A través de su sección 'Ding dong', el presentador ha hablado de forma muy cercana con la influencer, quien acaba de estrenar un documental sobre su vida en Amazon Prime Video.

El conductor de la tertulia de tardes se ha acomodado en el sofá junto a la creadora de contenido. "Me hace mucha ilusión conocerte, porque he pasado por distintos estados contigo. Al principio no te soportaba", ha reconocido Jorge Javier.

"Creo que me he dado cuenta de que cuando te haces mayor no comprendes los nuevos trabajos", ha reflexionado. "Ahora he empezado a ver el documental y le recomiendo a la gente que lo vea por una razón: me parece una brutalidad lo que trabajas, las horas que echas. Vemos el resultado final, pero el previo...", lanzaba el presentador.

Dulceida en 'Sálvame'. Mediaset

"Es muy difícil contar en lo que consiste nuestro trabajo", repetía Dulceida, quien ha vivido y se ha pronunciado sobre las polémicas de últimamente con su profesión. "Tú has sido precursora", le ha recordado Jorge Javier.

Han pasado entonces a hablar de salud mental. "Lo bueno es que ha sido progresivo. Cuando veo a las niñas con 18 años, cuando veo el machaque que les dan, sobre todo en Tik tok, pienso en las cabecitas...", le reconocía la influencer.

Por otro lado, Dulceida no sabe si se va a aguantar ese nivel muchos años: "Creo que voy a ir evolucionando, hay muchas cosas que aún no conocemos". También ha comentado la situación de Kiko Jiménez con su agencia, Inmanagement Agency, por supuesta publicidad encubierta que habría hecho su compañero: "Lo están mirando internamente".

"Amo a Belén Esteban", admitía Dulceida, y la veía con "más madera de influencer": "Me encanta, porque no sigue ninguna regla". Eso sí, ve el sector "cada vez más difícil: "Hay que hacer contenido diferente".

Jorge Javier ha aprovechado el encuentro para regalarle su nuevo libro, Antes del olvido, y le ha recomendando que se permita "ser humana". Además, la influencer se ha negado a ir a Supervivientes, a la par que ha confesado que no está enamorada ahora mismo.

Jorge Javier ha cerrado la visita con una reflexión: "Detrás de lo que parece muy sencillo, hay muchisimo trabajo. Si la gente destaca, es por algo. Y quien no lo acepte, es que se hace mayor".