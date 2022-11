Mercedes Milá se derrumba al recordar al amor de su vida, José Sámano: "Me puso los pies en el suelo"

Mercedes Milá acudió el pasado miércoles a Joaquín, el novato, el programa de entrevistas del futbolista Joaquín Sánchez. Durante la entrega, la periodista hizo un repaso sobre su vida, recordando, entre otras cosas, sus comienzos en la televisión.

"Me acuerdo porque fue cuando me enamoré. Fue donde conocí a José, mi pareja durante veinte años", comentó la presentadora con tristeza. El productor de cine falleció el año pasado, algo que a Milá le ha dejado rota.

La de Barcelona quería ser política, pero se metió a la carrera de Periodismo por casualidad. Y este giro de los acontecimientos le permitió conocer a José Sámano, el que afirma que ha sido el amor de su vida.

Dos décadas fueron las que la pareja estuvo unida. "Discutíamos por las cosas de la vida de todos los días, pero llega un momento en el te sientes muy lejos de la persona con la que has estado viviendo y mirando hacia el mismo lugar", asegura la comunicadora.

Aunque tuviesen problemas de pareja, Sámano era la persona que le ponía "los pies en el suelo" a la periodista. "En televisión nos alaban continuamente. La primera vez que me vio firmando un autógrafo me dijo 'esto que ha pasado ahora no tiene ninguna importancia, te pasará mucho pero jamás le des importancia a esto'", comenta.

Antes de empezar a presentar Gran Hermano, Mercedes Milá estuvo sin trabajar cuatro años y asegura que gracias a él pudo mantenerse: "Si no es por él que me pagaba la comida y la casa tendría que haber vuelto a casa de mis padres".

Su relación se acabó y nunca se llegaron a casar, pero tanto ella como él rehicieron su vida. "Él se casó enseguida y yo me enamoré también rápido. Murió el año pasado y fue un golpe muy duro, porque él ha sido el hombre de mi vida.

La periodista confiesa que ha sufrido mucho la muerte del santanderino y concluye afirmando que habla con él "casi todos los días a través de meditaciones".