Nagore Robles confiesa el motivo por el que ha llorado recientemente: "Me acordé de mi ex"

En la última entrega del vídeopodcast de Nagore Robles y Alba Carrillo, Nos hemos liado, la vizcaína habló de su salud mental y su evolución como persona.

La presentadora ha asegurado que está descubriendo a "una mujer muy fuerte y sorprendente" especialmente tras una mala temporada. Y es que tras su separación, Nagore Robles se encuentra en un momento de su vida de inflexión.

Nagore Robles y Alba Carrillo han hablado sobre la salud mental y lo importante que es llorar. De hecho, ante la pregunta "¿cuando ha sido la última vez que has llorado?" la vasca no lo dudó y contestó de manera sincera: "Ayer o antes de ayer, porque me acordé de mi ex. Estuve en el pueblo, un espacio muy bonito y en el que vivimos muchos momentos".

Lejos de sentirse mal, Robles asegura que: "No es tristeza, es nostalgia". Para ella es un sentimiento muy bonito y habla de él orgullosa aunque no cierra las puertas a un nuevo amor: "Creo que se puede querer y amar después del gran amor".

La que fuera concursante de Gran Hermano siempre ha sido honesta con su situación sentimental. Sandra Barneda y ella rompieron en octubre tras seis años de relación. Desde el minuto cero siempre se han deseado lo mejor la una a la otra: "Yo voy a querer a Sandra siempre. Hay amores eternos y yo le deseo lo mejor, y si ella es feliz yo soy absolutamente feliz. Se merece todo lo bueno que le pase a nivel profesional y personal" aseguró la presentadora en la premier del documental de Dulceida.