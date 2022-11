Inés Hernand se sincera sobre su dura infancia: "No tengo relación con mis padres desde hace 6 o 7 años"

David Andújar, uno de los componentes del famoso pódcast Menudo cuadro, ha estrenado su proyecto en solitario, Sin filtros, un programa de entrevistas para Instagram. Y, para su lanzamiento este miércoles ha contado con una primera invitada de excepción: Inés Hernand, quien se ha sincerado sobre su infancia.

En este primer programa hablaron de las familias desestructuradas, y ella se ha abierto en canal sobre su experiencia. "No tengo relación con mis padres desde hace seis o siete años", ha revelado y ha confesado que, al ser hija única, recuerda su infancia "muy solitaria", a excepción de las figuras de su abuela y de una persona que ayudaba en su casa.

"Hasta los 6 años no fui al colegio y de los 6 a los 12 me cambiaron cuatro veces de colegio", ha continuado la humorista. Según ha contado la presentadora de Gen Playz, de RTVE, recuerda que sus padres estaban trabajando constantemente o disfrutando de su "ocio en conjunto", y a ella la dejaban sola.

"Veían a una niña más o menos solvente y decían 'mira, ya llega sola al microondas, pues que se caliente la leche'", ha relatado, algo que se acrecentaba en fechas como los cumpleaños, Navidad y demás. "Yo no me he pegado un verano con mis padres desde los seis años, en las Navidades se iban ellos y me dejaban sola desde los 14".

"Para mí llegar al instituto el 8 de enero y decir que he pasado las Navidades en casa de mi amigo Álex es raro", se ha sincerado. "Te lleva a mentir porque quieres tener lo que se impone".

Inés Hernand ha asegurado que, desde que rompió lazos con ellos, no han intentado ponerse en contacto con ella, ni siquiera tras su éxito profesional en televisión. "Mi adiós final fue a consecuencia de líos que han hecho, que me parecen absolutamente inmorales y por los que no quiero tener ninguna relación con esas personas", ha sentenciado.

Aunque la cómica narra lo sucedido en su infancia con mucha tranquilidad, gracias a la terapia que le ha permitido afrontar estos acontecimientos y poder hablar de ello, lo cierto es que sí le ha influido en sus relaciones personales. "Me afecta con una ristra de relaciones tóxicas a consecuencia de unas carencias afectivas. Acabas saliendo con la primera persona que te quiere, porque no te han querido", ha narrado.