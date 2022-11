Dulceida se pronuncia sobre la polémica del trabajo de los 'influencers': "Este tema me tiene enfadada"

El debate sobre el trabajo de las influencers continúa dando que hablar, más de una semana después de que se hiciese viral un vídeo de LolaLolita comentando que la gente "no sabe lo que hay detrás". La última en comentar ha sido Dulceida.

En este tiempo, han sido muchos los que han salido a recordar que, aunque es más duro con la salud mental que otros puestos, es claramente un privilegio por la facilidad y, sobre todo, la remuneración.

Sin embargo, la influencer Bon Bon Reich ha reiniciado el enfado al mostrar su supuesta dura rutina y grabarse enfadada, asegurando que la gente les menosprecia.

Está claro que la clave de la cuestión está en que muchas desean que se considere como un trabajo de verdad, y que no se repitan las quejan de que "no hacen nada". Así lo ha pedido también Dulceida.

"Estoy enfadada con la polémica, están saliendo muchos que es superduro y otro diciendo que no", ha respondido a una pregunta en su última rueda de prensa.

"Como en todos los trabajos, hay muchos tipos de influencers, depende mucho del contenido que hagas y de como lo enfoques, da igual los seguidores", ha explicado: "Yo creo que nunca he dicho 'es un trabajo durísimo', yo cuando digo 'no sabes lo que hay detrás', no es una queja, pido que dejen de infravalorar mi trabajo".

Ha pedido que no se compare los trabajos y ha reconocido que "son unos privilegiados": "Dedicarte a lo que te gusta es un privilegio y obviamente cobramos muy bien"

"Adoro mi trabajo, tiene sus cosas malas, pero como todos los trabajos, pero eso no es quejarse", ha reiterado, pidiendo también permiso para expresar a veces su cansancio.

"A mí me gustaría que un médico cobrara mucho más, pero yo no puedo hacer nada ahí", ha concluido, dando a entender que las críticas que reciben por su sueldo y tipo de trabajo, no va a conseguir cambiar el resto de empleos.