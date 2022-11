Las cortinas de casa acumulan polvo y suciedad como el resto de muebles del hogar, por eso, hay que limpiarlas cada cierto tiempo para evitar que acumulen ácaros o bacterias. Hay modelos fabricados con telas delicadas como el terciopelo que, quizás, no podemos lavar nosotros mismos en la lavadora y hay otros que se ensucian con más facilidad como las cortinas de la cocina que acumulan olores a comida, manchas de grasa… Por eso, cada una puede que necesite un tipo de mantenimiento diferente, pero, lo importante es tener claros una serie de consejos para cuando las laves en la lavadora o a mano.

En el caso de que debas hacerlo a mano porque está contraindicado el uso de la lavadora, desde 20deCompras te recomendamos que lo hagas en un barreño grande o en la bañera, con agua fría o tibia, un suavizante (nada de detergente que sea difícil de aclarar) y una mezcla desinfectante para las manchas como vinagre y bicarbonato, por ejemplo. Por otro lado, cuando la hagas en la lavadora, tras quitar todos los enganches posibles para que no se dañe la tela, deberás seguir los siguientes consejos: poco centrifugado (esto quiere decir que no más de 400 revoluciones), detergente suave y programas que utilicen agua fría o 30 grados como mucho. Si no te la quieres jugar con tu detergente, hay a la venta algunos específicos en polvo para cortinas.

Para unas cortinas como nuevas. Amazon

Una vez que estén limpias, puedes colgarlas de nuevo en los rieles para que se sequen ahí, huela bien tu casa y no se arruguen o se dañen en tendederos. Ya secas, desde 20deCompras te aconsejamos que te pases al lado cómo de las planchas verticales, muy de moda, porque podrás eliminar las arrugas sin necesidades de destenderlas o bajaras de las barras de nuevo. Se trata de una manera fácil de acabar con pliegues molestos y ahorrarte el dinero de una tintorería. Seguro que este modelo tan potente de la marca española Cecotec te parece perfecto para esto, solo hay que ver su potencia (1960 vatios) y que está lista en 20 segundos.

Con sistema de seguridad con autoapagado, cepillo incluido y lista para planchar en solo 20 segundos. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.