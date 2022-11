Las tradiciones de los pueblos tienden a ser respetadas por todos los forasteros que llegan, sin embargo, el párroco de As Neves, en Pontevedra, se ha negado a llevar a cabo una de ellas que, además, es de las más importantes para los feligreses.

Se trata de la conocida como procesión de los ataúdes, calificada por The Guardian como la segunda tradición religiosa más rara del mundo. En ella, desfilan, en el interior de los ataúdes, personas que, por lo general, han superado una enfermedad grave. A raíz de la pandemia de la Covid-19, la procesión fue prohibida, pero ahora los vecinos tratan de recuperarla.

El programa de Ana Rosa se ha trasladado a la localidad pontevedresa, donde han podido hablar con Verónica Fernández, portavoz de los vecinos de Santa Marta Ribarteme, que ha destacado que los fieles están recogiendo firmas para lograr que la procesión pueda volver a celebrarse cada 29 de julio.

Fernández ha destacado que el evento atrae a personas de "todos los puntos" y congrega a unas 50.000 personas. "Siempre se hizo, de toda la vida, esto ya viene del año 1700. ¿Por qué ahora mismo han decidido que no, tanto él como el obispado? En la parroquia de otro ayuntamiento sí se hace", ha destacado la portavoz.

"Normalmente, suele ofrecerse a la gente. Se mira la disponibilidad de los ataúdes y, si no hay, muchos traen el suyo propio sin problema", ha agregado Verónica. "Hubo algún año que no había ningún ofrecido y otros que llegaron a haber hasta doce", ha señalado.

Respecto al párroco, la portavoz ha recalcado: "Dice que es brujería, que no procede y no se puede mezclar una cosa con otra. Pero no puede llegar aquí y cambiar todo lo que se ha hecho de siempre. Que sepamos, el párroco es del ayuntamiento de As Neves. Me imagino que será gallego. Nos choca porque él vino aquí de rebote porque tuvimos problemas con el anterior y vino a sustituirle. Llegó aquí, pincho y corto como yo quiero y sin opción a nada más".

La mujer ha destacado que están llevando a cabo una recogida de firmas que presentarán ante el obispado para intentar que la tradición se pueda recuperar: "Si realmente este cura no deja hacerlo, o cambia su actitud o tendrán que poner a otro".