El Gobierno encarrila la aprobación de los Presupuestos en el Congreso con el apoyo del PNV y la abstención de EH Bildu

Nuevo paso adelante para la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. Este jueves, la comisión que se ocupa en la Cámara Baja de tramitar las cuentas aprobó por mayoría enviar el proyecto al pleno del Congreso la semana que viene, cuando -previsiblemente- saldrá adelante y será remitido al Senado para recibir luz verde de forma definitiva. El Ejecutivo contó este jueves con el apoyo del PNV y Coalición Canaria, aunque para la votación final de la semana que viene necesitará también a ERC y EH Bildu, que aún no han confirmado su voto a favor.

La votación de este jueves supone la culminación de una semana de largos debates y votaciones sobre las miles de enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de Presupuestos del Gobierno para 2023. Entre otras cosas, por ejemplo, el Ejecutivo ha pactado para ganarse el apoyo de Coalición Canaria destinar una partida de 100 millones de euros a favor de la isla de La Palma o ayudas fiscales para el transporte del plátano de Canarias, así como deducciones por residencia habitual en La Palma durante 2022 y 2023 y compensaciones por los costes del transporte de mercancías entre las islas.

El PNV, por su parte, ha conseguido que el Gobierno les acepte 48 enmiendas con inversiones por valor de 70 millones en el País Vasco. Entre ellas, los nacionalistas vascos destacan los 25 millones de euros destinados a un programa de impulso del desarrollo del Guggenheim o los diez millones de euros que los próximos Presupuestos destinarán a mejorar la depuradora guipuzcoana EDAR Loiola. Y EH Bildu, por su parte, se abstuvo este jueves ante las cuentas del Ejecutivo a cambio del compromiso de que los nuevos impuestos a las energéticas y a la banca los gestionen las Haciendas forales en el País Vasco.

Con la votación de este jueves, no obstante, al Gobierno no le basta para que los Presupuestos del año que viene estén aprobados. El verdadero examen del Congreso tendrá lugar la semana que viene, cuando los 350 diputados se pronuncien sobre las cuentas, y ahí -a diferencia de lo que ha ocurrido en la comisión- el Ejecutivo aún no tiene suficientes votos amarrados. Le faltan tanto los de ERC -que este jueves no votó- como los de EH Bildu -que se abstuvo-, con quienes las negociaciones continúan, aunque parecen muy encaminadas.

Ninguno de esos dos grupos ha anunciado todavía el sentido de su voto, aunque el entorno del Ejecutivo da por hecho que antes o después se llegará a un acuerdo después del compromiso para reformar el delito de sedición que anunció el Gobierno la semana pasada. De hecho, en las últimas semanas tanto ERC como EH Bildu han rebajado públicamente el tono a la hora de reivindicar otras de sus exigencias para los Presupuestos, como la aprobación inmediata de la ley de vivienda, si bien este jueves el portavoz adjunto de los abertzale, Oskar Matute, aseguró que todo lo que siguen negociando con el Gobierno son medidas "sociales".

