El Gobierno encarrila la aprobación de los Presupuestos en el Congreso con el apoyo del PNV y la abstención de ERC y Bildu

Nuevo paso adelante para la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. Este jueves, la comisión que se ocupa en la Cámara Baja de tramitar las cuentas aprobó por mayoría enviar el proyecto al pleno del Congreso la semana que viene, cuando -previsiblemente- saldrá adelante y será remitido al Senado para recibir luz verde de forma definitiva. El Ejecutivo contó este jueves con el apoyo del PNV y Coalición Canaria, aunque para la votación final de la semana que viene necesitará también a ERC y EH Bildu, que aún no han confirmado su voto a favor y que este jueves se abstuvieron.

La votación de este jueves supone la culminación de una semana de largos debates y votaciones sobre las miles de enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de Presupuestos del Gobierno para 2023. Entre otras cosas, por ejemplo, el Ejecutivo ha pactado para ganarse el apoyo de Coalición Canaria destinar una partida de 100 millones de euros a favor de la isla de La Palma o ayudas fiscales para el transporte del plátano de Canarias, así como deducciones por residencia habitual en La Palma durante 2022 y 2023 y compensaciones por los costes del transporte de mercancías entre las islas.

El PNV, por su parte, ha conseguido que el Gobierno les acepte 48 enmiendas con inversiones por valor de 70 millones en el País Vasco. Entre ellas, los nacionalistas vascos destacan los 25 millones de euros destinados a un programa de impulso del desarrollo del Guggenheim o los diez millones de euros que los próximos Presupuestos destinarán a mejorar la depuradora guipuzcoana EDAR Loiola. Y EH Bildu, por su parte, se abstuvo este jueves ante las cuentas del Ejecutivo a cambio del compromiso de que los nuevos impuestos a las energéticas y a la banca, aún pendientes de aprobar, los gestionen las Haciendas forales en el País Vasco.

Con la votación de este jueves, no obstante, al Gobierno no le basta para que los Presupuestos del año que viene estén aprobados. El verdadero examen del Congreso tendrá lugar la semana que viene, cuando los 350 diputados se pronuncien sobre las cuentas, y ahí -a diferencia de lo que ha ocurrido en la comisión- el Ejecutivo aún no tiene suficientes votos amarrados. Le faltan tanto los de ERC como los de EH Bildu que este jueves se abstuvieron y con quienes las negociaciones continúan, aunque parecen muy encaminadas.

Ninguno de esos dos grupos ha anunciado todavía el sentido de su voto, aunque el entorno del Ejecutivo da por hecho que antes o después se llegará a un acuerdo después del compromiso para reformar el delito de sedición que anunció el Gobierno la semana pasada. De hecho, ERC sí votó este jueves junto al Ejecutivo para aprobar todos los títulos y secciones de la los Presupuestos, aunque evitó apoyar la votación final. Y, en las últimas semanas, tanto los republicanos como EH Bildu han rebajado públicamente el tono a la hora de reivindicar otras de sus exigencias para los Presupuestos, como la aprobación inmediata de la ley de vivienda.

No obstante, este jueves el portavoz adjunto de los abertzales, Oskar Matute, aseguró que todo lo que siguen negociando con el Gobierno son medidas "sociales", y la formación insistió en que, "hasta lograr un acuerdo satisfactorio, sus cinco votos a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 aún no están garantizados". Su apoyo, al igual que el de ERC, será fundamental la semana que viene, porque una sola derrota en las cuentas de un solo ministerio implica el derribo de todo el proyecto presupuestario.

La semana que viene

Una vez aprobado el dictamen de la comisión, a los Presupuestos únicamente les queda superar la última fase de la tramitación para ser aprobados definitivamente y estar listos para entrar en vigor el 1 de enero.

Para ello, entre el lunes y el jueves de la semana que viene se celebrará una sesión plenaria en el Congreso en la que cada uno de los ministros presentará las partidas presupuestarias de sus departamentos, y los grupos parlamentarios podrán defender las enmiendas que no hayan conseguido introducir durante el debate en comisión.

Entre estas enmiendas, no obstante, no estarán las relativas al acceso a la vivienda que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu intentaron introducir en la tramitación de los Presupuestos. Hace un par de semanas, el PSOE se unió al PP para impedir que se debatiera y se votara junto a las cuentas el tope al precio del alquiler, al entender que ese asunto debe despacharse en el debate de la ley de vivienda, pese a que este lleva meses encallado. También se vetaron otras 984 enmiendas por suponer un aumento de gasto o minoración de ingresos en las nuevas cuentas públicas, la mayoría de PP, PDeCAT o Cs.

Asimismo, y aunque el Gobierno pretende que entren en vigor en 2023 junto a los Presupuestos, el Congreso tampoco debatirá en el pleno de la semana que viene la aprobación de los impuestos a las grandes fortunas y a los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca. Esos nuevos tributos, no obstante, están tramitándose por la vía rápida, y lo previsto es que su paso por sede parlamentaria se finiquite en apenas mes y medio para que puedan ponerse en marcha en enero.