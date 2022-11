Esther Doña transforma el anillo de pedida de Santiago Pedraz en unos pendientes

La última moda entre los famosos está siendo transformar los anillos de pedida de sus relaciones fallidas. Ya se rumoreó que Íñigo Onieva lo haría tras su ruptura con Tamara Falcó, pero ahora ha sido Esther Doña quien lo ha demostrado con unos preciosos pendientes.

La viuda del Marqués de Griñón ha transformado el anillo que le regaló Santiago Pedraz en unos espectaculares pendientes. Tal y como ella ha contado, se animó a hacerlo cuando se consumó su sonada ruptura con el juez.

"He comentado esta mañana que no nos hemos devuelto los regalos, pero no he contado lo que he hecho con el anillo. Me fui a Suárez y los he cambiado por estos maravillosos pendientes", confesó en el programa de Sonsoles Ónega.

"El anillo no me lo iba a poner nunca. Además, yo no uso anillos. ¿Qué iba a hacer yo con el anillo de pedida? Él no puede devolver las zapatillas, porque están personalizadas", detalló Doña.

Además, aseguró que le han quedado "unos pendientes ideales" y que, por supuesto, "tienen la connotación del anillo, que era con zafiros, en azul", como sus ojos, tal y como relataba.

La imagen de Esther Doña se ha visto mermada también por las palabras que Marina Castaño, viuda de Camilo José Cela, ha lanzado contra ella en Espejo Público. "He sido amiguísima del marqués de Griñón, fue mi primer amigo al llegar a Madrid. No voy a contar todo lo que me contaba, lo siento pero por respeto a su memoria", ha expresado.

Además, aseguró que "Esther Doña es bipolar, toma tratamientos antidepresivos, pero los mezcla con alcohol y eso es muy mala cosa. Por eso tiene esos arrebatos tan escandalosos que tuvo con Carlos" estando ella presente.

"Esta mujer tiene ese problema de bipolaridad. Carlos decía 'tengo que darle otra oportunidad, no me parece justo romper nuestra relación'. Pero en muchas ocasiones estuvieron a punto de romper", ha asegurado.